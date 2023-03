Easee får salgsforbud av svenske myndigheter

(E24) Svenske tilsynsmyndigheter stanser salget av selskapets elbilladere i Sverige. Det kan få konsekvenser også i Norge.

Easee-gründer Jonas Helmikstøl.

Easee fikk beskjeden om salgsforbudet fra det svenske Elsäkerhetsverket tirsdag ettermiddag, skriver Dagens Næringsliv.

Det skjer etter at svenske myndigheter har stilt spørsmål rundt Easees ladere, og selskapet har tidligere blitt advart om et mulig salgsforbud.

Reguleringsmyndigheten her hjemme, Nkom, opplyser at det i utgangspunktet er felles EØS-regler som gjelder, og skriver videre at et omsetningsforbud i EØS- land vil som hovedregel medføre det samme i alle EØS-land, skriver E24.

– Vi har nettopp mottatt informasjonen fra Elsäkerhetsverket, og vi trenger noe tid til å se hva det innebærer som helhet, sier avdelingsdirektør i Nkom John-Eivind Velure i en pressemelding.

– Nkom er opptatt av at de produktene som selges i Norge er trygge, og vi vil følge saken i Sverige tett. Samtidig vurderer vi hvilke konkrete tiltak som er nødvendig å gjøre i denne saken, sier han.

Easee: Laderne er trygge

Gründer og daglig leder i Easee, Jonas Helmikstøl, sier at laderne er trygge og at selskapet er sterkt uenig i beslutningen. Easee vil nå gå rettens vei for å stanse det svenske salgsforbudet.

Selskapet jobber nå blant annet med en midlertidig forføyning og en anke gjennom sine advokater i Sverige, og sier at beskjeden «kom som lyn fra klar himmel».

Helmikstøl frykter kundene vil begynne å tvile på produktsikkerheten.

– Vi har aldri vært mer trygge på produktsikkerheten. Vi har et av de beste og mest sikre produktene i verden. Det har vi nå fått bekreftet fra anerkjente institutter i Tyskland, sier han til E24.

Helmikstøl viser også til at Easee har installert over 600.000 enheter som selskapet får løpende data fra.

– Hvis det var noen problemer med produktsikkerheten så hadde vi visst det.

– Håper på støtte

– Får dette noen konsekvenser for virksomheten i Norge?

– Vi har dialog med Nkom, og vi håper å få støtte fra de. Det virker som de tar en litt annen tilnærming, og det er ikke nødvendigvis sånn at fordi det skjer noe i Sverige så er det en automatikk i at det blir innført i resten av Europa, sier Helmikstøl.

Bakgrunnen for beslutningen om salgsforbud er at Elsäkerhetsverket mente det var mangler med jordfeilvern.

Elsäkerhetsverket har også undersøkt andre produsenter.

Det norske ladeselskapet fra Stavanger har vokst raskt de siste årene, med en omsetning som er i milliardklassen.