Nå er lakseskatten vedtatt i Stortinget: – Vinn-vinn-situasjon

(E24:) Etter en lang prosess med steile fronter og milliardsvingninger på børsen, er grunnrenteskatten på oppdrett nå vedtatt.

MILLIARDINNTEKTER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kan glede seg over ekstra milliardinntekter til statskassen etter at lakseskatten nå er vedtatt.

Ragnhild Vartdal

Camilla Knudsen (E24)

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på lakseoppdrett er nå formelt vedtatt, etter avstemning i Stortinget onsdag ettermiddag.

Forslaget, som innebærer en skattesats på 25 prosent, har støtte fra Ap, Sp, Venstre, Pasientfokus og Rødt.

– Fremtiden for næringen er god, for det er dyktige folk og et fantastisk produkt som skaper store overskudd, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til E24 etter avstemningen.

Han legger til at det i år er enda større overskudd enn vi har vært vant til.

– Det er kjempebra, for dermed vil de som er i næringen tjene mer og fellesskapet få mer. Det er en vinn-vinn-situasjon når overskuddene er så store som i denne næringen.

FULL: Det var en sjeldent full stortingssal som stemte over forslaget om lakseskatt. Da voteringen i akkurat denne saken var ferdig, forlot de fleste representantene salen.

Nye runder i årene som kommer

Regjeringen ønsket i utgangspunktet et bredt forlik, uten at det har vært mulig.

Likevel har regjeringen signalisert at det har vært viktig å få et tverrpolitisk flertall, for å skape forutsigbarhet for næringen også utover denne stortingsperioden.

– Jeg synes det er veldig bra at Venstre er med, for det sikrer en lang linje, sier Vedum.

SV-topp Kari Elisabeth Kaski har også varslet omkamp om lakseskatten til høsten, noe hun gjentok under debatten i Stortinget onsdag.

– Nå har det vært prosess, det har vært høring og runder. Nå er det landet. I et statsbudsjett er det mange ulike saker, og man må gi og ta. Men her både jeg og statsministeren vært helt tydelige, så denne skatten kommer til å ligge, sier finansminister Vedum.

Vil vurdere andre modeller

Høyre og Frp er ikke for grunnrenteskattmodellen grunnrenteskattmodellenRegjeringen har foreslått en særskilt skatt på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks. Grunnrenten defineres som verdien av en felles naturressurs, og viser seg som ekstra overskudd i bedrifter som gjennom konsesjoner får utnytte ressursen.. Helge Orten (H) gjentok i dagens debatt at «det vil være et poeng for oss å senke skatten ytterligere» og vurdere andre modeller hvis de kommer til makten.

KrF er for grunnrenteskatt, men mener 25 prosent er for høyt. Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ville ikke si hva slags nivå han synes er passende, tross gjentatte spørsmål om dette stortingsdebatten.

Dermed kan det bli nye runder om lakseskatten i årene som kommer.

Lakseselskapene på Oslo Børs stiger moderat etter vedtaket, men har fortsatt et stykke igjen til nivået fra før grunnrentemodellen ble foreslått i fjor høst.

Dette er grunnrenteskatten Regjeringen innfører en særskilt skatt på 25 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks.

Grunnrenten defineres som verdien av en felles naturressurs, og viser seg som ekstra overskudd i bedrifter som gjennom konsesjoner får utnytte ressursen.

Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 prosent til 75 prosent.

Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023. Fordelingen gjør at 45 prosent går til staten og 55 går til vertskommuner- og fylker.

Produksjonsavgiften økes til 90 øre per kilo.

I tillegg fremmes det flere anmodningsforslag for å styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling.

Tøff prosess

Prosessen med grunnrenteskatt startet i fjor høst, da regjeringen sjokkerte laksebransjen med sitt forslag om en ekstra skatt på 40 prosent.

Laksegigantene raste umiddelbart på Oslo Børs, og mange milliarder i verdier ble visket ut på kort tid. Flere oppdrettsselskaper har også lagt milliardinvesteringer på is på grunn av skatteforslaget.

Deretter ble det mobilisert en omfattende lobbykampanje, som blant annet resulterte i en høring med rekordmange svar.

Skatten ble likevel innført fra starten av 2023, mens det så langt har vært usikkerhet om innretningen.

Tøffe forhandlinger med opposisjonen resulterte i et nytt forslag på 35 prosent, men dette var ikke godt nok for Høyre eller Frp.

Ordfører i saken i Finanskomitteen, Geir Pollestad (Sp), under behandlingen av lakseskatten i Stortinget.

I siste innspurt overrasket regjeringen igjen, da den fikk med seg Venstre og Pasientfokus.

– Når dette roer seg, så vil selskapene se at dette er en skatt der man får fradragsført investeringene man gjør, det blir mer attraktivt for kommunene å være vertskap, man får enda mer penger tilbake til kommunekassen, og at det vil være et høyt investeringsnivå, sier Vedum.

Les også – Den positive tvisten er at Høyre og Frp ikke er med

Har advart

Et par timer etter stortingsvedtaket er et faktum, børsmelder laksegiganten Salmar på ny at de sterkt har advart mot skatten.

– Det veldig høye skattenivået og den nye skattens uheldige innretning vil inndra betydelige deler av investeringskapitalen i næringen, står det i en melding fra selskapet.

Selskapet understreker at havbruksnæringen har vært åpen for å yte mer skattemessig, men på et bærekraftig nivå.

– I nær og faktabasert dialog med myndigheter og beslutningstagere ser vi frem til snarest å få tilbake et skattesystem og et skattenivå som er tilpasset norsk havbruk, skriver Salmar.