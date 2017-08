Bergensfamiliene Wollan og Berland har solgt seg ut av hotellet på Geilo. Nå skal Dr. Holms drives videre av Knut Herman Gjøvaag og Erling Falch Monsen.

I 2012 kjøpte Gjøvaag og hans Frydenbø Eiendom opp hotellet med Berland Invest (Harald Berland) og selskapet Nallow (Bjørn og Terje Wollan). Gjøvaag eide 50 prosent, mens de to andre bergensselskapene eide 25 prosent hver.

Fem år senere kjøpte Frydenbø opp eierandelen til Berland og Nallow i Holms Utvikling. Nå er det klart at Gjøvaag selger 50 prosent til Erling Falch Monsens familieselskap Bergen Hotel Gruppen.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

– Han er i alle fall mye bedre på hotelldrift enn jeg. Jeg har lenge hatt et ønske om å få inn en partner som kan hotell, og jeg er sikker på at Falch Monsen blir en veldig god partner for oss i årene som kommer, sier Gjøvaag til DN. Han ønsker ikke å kommentere hva Monsen måtte betale.

Tor Høvik (arkiv)

Solgte tre hoteller i Bergen

Monsen har over 30 års erfaring i hotellbransjen før han i slutten av 2014 solgte Scandic Strand, Scandic Bergen City og Scandic Neptun til Scandic-kjeden for anslagsvis 130 millioner kroner. Han fortsatte som eiendomsbesitter for Neptun og Scandic Bergen City.

Med kjøpet av Dr. Holms er han tilbake i hotellbransjen for fullt. Til DN sier Monsen at han er veldig positiv til Geilo som destinasjon og til et hotell med så lange tradisjoner som Dr. Holms.

Holms Utvikling omfatter både hotelldriften av Dr. Holms og eiendomsutvikling gjennom selskapet Timrehaugveien 2. Mens hotellet i en årrekke har gått i minus, sørget salget av 24 leiligheter for at Geilo-selskapet gikk 31 millioner kroner i overskudd før skatt i fjor. Totalt omsatte selskapet for 193 millioner i fjor.

– Gode utsikter

Selv om hotelldriften har slitt med å gå i null de seneste årene er ikke Monsen bekymret for det.

– Jeg opplever at utsiktene er gode, særlig i turisttrafikken. Og med den enorme utbyggingen av nye hoteller i Bergen, sammen med det faktum at mange av turistene kommer til Bergen fra Oslo med tog eller buss, vil det være behov for et stopp underveis. Og det passer utmerket for Geilo, sier Monsen til DN.

Nå er planene at de 130 millionene fra leilighetssalgene skal spyttes inn i en solid oppussing av hotellet fra 1909.