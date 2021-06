Dronningen om cruiseutslipp i fjordene: – Du går faktisk i eksos

Dronning Sonja forteller at hun har opplevd et eksoslokk over fjorden etter cruiseskipsanløp. Og hun er ikke redd for å ta opp problemet i cruisebygden Flåm.

Dronning Sonja om bord på kongeskipet Norge tirsdag. Kongeparet er på en tredagers tur på Vestlandet. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg har gått til Skageflå og opplevd Geiranger når det har ligget et lokk – du går faktisk i eksos, altså, sa dronning Sonja da hun og kong Harald møtte representanter for næringslivet og turistbransjen i Flåm tirsdag.

Dermed kastet hun seg rett inn i en betent debatt om å gjøre norske verdensarvfjorder utslippsfrie innen 2026, slik Stortinget har vedtatt.

Dronningen tok selv initiativ til å diskutere temaet da møtet nærmet seg slutten.

– Var det ikke noen som skulle snakke om skipstrafikken, spurte hun.

– Ja, vi kan jo gå inn på … du tenker kanskje på vedtaket om utslippsfrie fjorder fra 2026, svarte Aurland-ordfører Trygve Skjerdal (Sp).

– Nettopp, sa dronningen.

Gammelt møter nytt: Kongeskipet med kong Harald og dronning Sonja om bord seiler inn Aurlandsfjorden på vei til Flåm tirsdag. «Future of the Fjords» er en passasjerkatamaran, spesialbygd for sightseeing i norske fjorder. Skipet er blant de første i verden som utelukkende går på elektrisk motor. Foto: Heiko Junge / NTB

Kontroversielt

Og dronningen hadde helt rett. Nullutslippsvedtaket for verdensarvfjordene sto nemlig på programmet for møtet under kongeparets besøk innerst i Aurlandsfjorden. Men det var ikke blitt tatt opp så langt.

I Flåm, som i årevis har satset stort på cruisetrafikk, byr regelendringen på utfordringer. Og saken er langt ifra ukontroversiell i bygda.

– Det har vært en hel del diskusjon rundt hvorvidt det lar seg gjøre i 2026, og hvordan det vil ramme kommunen her hvis ikke det lar seg gjøre – om det er slik at vi står uten cruisetrafikk fra 2026. Det har vært ulike innfallsvinkler og meninger om hvordan vi skal håndtere det. Diskusjonene har vært nokså høylytte i kommunen, forklarte ordføreren.

– Viktig med avklaringer

Han lot driftssjef Sivert Bakk i Flåmsbana og Flåm utvikling AS få utdype:

– Å få avklaringer på dette er utrolig viktig. Og det er utrolig viktig å få i løpet av denne vinteren som kommer, for det er nå skipene booker for 2026. Og de er i villrede, sa Bakk.

Han påpekte at vedtaket skaper usikkerhet i bygda.

– Flåmsbanen står jo med de gamle vognene og skal investere 800 millioner kroner i nye vogner i løpet av de neste fire årene. Og med den usikkerheten blir det vanskeligere å fornye seg, sa Bakk

Kong Harald tillot seg å komme med et forslag i diskusjonen:

– Løsningen må jo være at det er nok land, eller nok steder som forlanger denne løsningen. Sånn at vi ikke blir alene om å ta denne belastningen, sa kongen.

– Vi skulle ønske at hele Norge, og alle fjordene i Norge sto sammen, svarte Bakk.

Kongeskip med utslipp

Kongeskipet, som kongefamilien benytter på vestlandsturen denne uken, er langt ifra noe nullutslippsskip. Dermed kan skipet også få en utfordring i verdensarvfjordene på sikt.

– Jeg skjønner at det er forskjell på skip. Det er noen som er veldig dårlige, og jeg fikk beskjed om at det var skipene som hadde gule piper – og det har kongeskipet også, påpekte dronningen i møtet i Flåm, til humring fra forsamlingen.

Men enn så lenge kan kongeskipet seile fritt i fjordene.

– Foreløpig tilfredsstiller kongeskipet de kravene som stilles i dag. Så vi prøver nok å omstille oss så godt vi kan for fremtiden også, sa kongen da han fikk spørsmål om det på tirsdagens pressemøte.

De norske verdensarvfjordene er Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Synnylvsfjorden og Tafjorden.