Fikk 47 millioner i utbytte. Betalte 337.000 i skatt.

Argentum-direktøren har brukt en gunstig skatteregel til å bygge sin millionformue. Regjeringens advokater har vært i tvil om det skjedde i tråd med regelverket.

BT har de siste ukene avdekket hvordan en helt spesiell og lukrativ insentivordning har gitt administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn i Argentum store millionutbytter siden 2006. Millionfesten i det helstatlige investeringsselskapet han leder har ført til at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil kaste nesten hele styret på selskapets generalforsamling 21. juni.

Totalt har Høegh-Krohn mottatt over 47,5 millioner kroner i utbytte over de 16 årene han har vært direktør. Sammen med lønn og bonus har det gitt ham utbetalinger på over 135 millioner kroner.