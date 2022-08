Norge soper inn på dyr olje og gass. Så blir pengene tapt på Wall Street.

Arendal (Aftenposten/E24): Høye priser på olje og gass bidrar til at pengene renner inn i Oljefondet. Fallende aksjemarkeder sørger for at de renner ut igjen enda raskere.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden