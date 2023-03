Håper på nye laksegrep tirsdag: – Vi har store forventninger

(E24) En oppdretter, en ordfører og Sjømat Norge håper på endringer i den omstridte lakseskatten tirsdag. – Støre har sagt at de har lyttet til næringen, og det håper jeg, sier oppdretter Line Ellingsen.

Dette illustrasjonsbildet er fra Salmars foredlingsanlegg på Frøya. Flere lakseaktører er spent på hvilke endringer regjeringen gjør i sitt forslag om grunnrenteskatt på havbruk. Fasiten kommer tirsdag morgen.

Regjeringen vil legge frem sitt endelige forslag til grunnrenteskatt på havbruk tirsdag morgen, samme dag som Sjømat Norge skal avholde sin årskonferanse i Bergen.

Mandag kveld er mange av deltakerne på konferansen på plass i Bergen. En av dem er daglig leder Line Ellingsen i den nordnorske oppdrettsbedriften Ellingsen Seafood.

– Det blir kjempefint å få en avklaring. Dette forslaget har satt oss i et vakuum over lang, lang tid, så dette er vi spent på, sier Ellingsen til E24.

– Det at regjeringen legger det frem samtidig med at sjømatnæringen samles til årskonferanse gjør at vi har store forventninger til at dette blir bra. Støre har sagt at de har lyttet til næringen, og det håper jeg, sier hun.

Regjeringen innførte grunnrenteskatt på havbruk ved nyttår, og har fått mye motbør fra oppdrettsbransjen. Flere selskaper har satt milliardinvesteringer på vent, og noen har tydd til permitteringer.

Samtidig har havbruksnæringen hatt sterk vekst og store overskudd, godt hjulpet av høyere laksepriser. Landets to største lakseoppdrettere, Mowi og Salmar, betalte begge ut flere milliarder i utbytte til sine aksjonærer basert på fjorårets resultater.

Håper på endringer

Også Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark håper at regjeringen har lyttet til de svært mange innspillene fra næringen og andre etter høringen som hadde frist i januar.

– Vi ser frem til at Støre og Vedum benytter seg av den gylne muligheten de har til å rette opp i mistilliten og uforutsigbarheten som prosessen frem mot skatteforslaget har skapt, sier Ystmark i en kommentar.

– Næringen har foreslått en løsning hvor stat og kommune får 3,8 milliarder kroner, samtidig som veksten og jobbskaping fortsetter. Denne regner jeg med regjeringen viser til i morgen, sier Ystmark.

På programmet for Sjømat Norges årskonferanse står investor Jan Petter Sissener, som skal fortelle om sjømatnæringen som drivkraft i norsk økonomi og president Børge Brende i Verdens Økonomiske Forum som skal fortelle om sjømatens globale rolle. Styreleder Ole-Eirik Lerøy fra Mowi skal også holde innlegg.

Men trolig vil programmet også preges av det som måtte komme i regjeringens forslag.

– Støre har sagt at proposisjonen vil vise at de har lyttet til næringen og kysten, og det ser jeg frem til å få bevist i morgen, sier Ystmark.

Line Ellingsen i Ellingsen Seafood, her sammen med Lars Galtung i Cermaq.

– Forferdelig spent

På Frøya er oppdrettsnæringen en viktig bransje, og befolkningen engasjerer seg sterkt i saken, ifølge Frøya-ordfører Kristin Furunes Strømskag (H).

– Jeg blir stoppet på butikken av folk som lurer på hva som vil skje, sier hun.

– Jeg er forferdelig spent på hva som kommer. Det har vært veldig vanskelig å henge med i svingene på hva som egentlig gjelder i dette forslaget, og hvor stort proveny regjeringen har tenkt å ta inn. Nå har det kommet signaler om at regjeringen har tatt høringsinnspillene til etterretning, og jeg har forventninger til at det stemmer, sier Strømskag.

Frøya-ordfører Kristin Furunes Strømskag (H).

Hun håper på et bredt forlik, og at Stortinget vil utsette innføringen av skatten.

– Jeg har forventning om at regjeringen har gått gjennom de 14.000 sidene med høringsinnspill og lytter til det som foreslått av nødvendige endringer, og at de utsetter innføringen til Stortinget har behandlet saken ordentlig. Jeg håper også på et bredt forlik i Stortinget, sier Strømskag.

Hun peker på at regjeringens støtteparti SV ønsker en enda høyere skatt, som DN omtalte i helgen.

– Jeg er veldig glad for at Høyres landsmøte pekte i en helt annen retning, sier Strømskag.

– Hva er det verste som kan skje?

– Hvis regjeringen ikke har gjort vesentlige justeringer ut fra det forslaget de har lagt ut på høring, eller til og med skjerper det inn, da blir jeg veldig bekymret for fremtiden, sier Strømskag.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge, her sammen med organisasjonens kommunikasjonssjef Kristin Langeland.

– Kan bli vanskelig å drive

– Det har vært veldig vanskelig, sier Line Ellingsen.

Ellingsen Seafood har aktivitet i seks kommuner rundt Lofoten og Vesterålen. Ellingsen er ikke bare bekymret for grunnrenteskatten. Formuesskatten og økt verdifastsettelse av oppdrettstillatelser gjør at hennes bedrift må betale mye i skatt, hevder hun.

– Vi er veldig spente på hva som blir presentert, særlig fordi regjeringen sa den skulle lytte, sier hun.

– Hva er det verste som kan skje?

– Det aller verste er hvis forslaget beholdes stort sett som før, og de ikke gjør noe med verdisettingen av tillatelsene. Da kan det bli vanskelig å drive videre med norsk eierskap. Det er ikke noe alternativ for oss å flytte til Sveits, men jeg har forståelse for dem som gjør det, sier Ellingsen.

– Dette er en distriktsnæring, og det er ikke bra at vi nå må sette investeringer på vent, verken for bedriftene eller for leverandørindustrien. Dette er en kompleks næring. Vi mener vi fortjener en grundig gjennomgang før man innfører en ny skatt. Denne prosessen har vært for hastig, sier hun.