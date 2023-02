Slik påvirker krigen privatøkonomien din.

Fredag 24. februar er det ett år siden Russland angrep Ukraina. Krigen gjorde 2022 til et mørkt år for de fleste nordmenns lommebok. Også siden nyttår er det meste blitt dyrere.

– Det kan være vanskelig å skille krigens direkte og indirekte årsaker. Men det er opplagt at de fleste har fått økte kostnader på grunn av den, sier postdoktor Andreas Ørpetveit ved NHH.

En annen grunn er at vær- og vindforholdene i Europa var maksimalt uheldige i fjor. Lange perioder med vindstille den sommeren fikk produksjonen av vindkraft til å stoppe opp.

Og så lenge Norge er uløselig knyttet til det europeiske kraftmarkedet, gjennom de mye omtalte utenlandskablene, vil effektene treffe også her.

NHH-forskeren mener det er flere faktorer som skyver strømprisene i været. – At russisk gass er fjernet fra markedet i Europa, merkes godt, sier han.

– Det er også en indirekte effekt at noen i næringskjeden, enten det er produsenter, distributører eller butikker, ser at de kan legge på prisene litt ekstra uansett, siden alt blir dyrere, mener Ørpetveit.

De indirekte årsakene er at økte energipriser gjør både produksjon og transport dyrere. Dyrere logistikk vises også på prisen du betaler i kassen.

– Den direkte årsaken er at eksporten av matvarer som hvete, matoljer og andre landbruksprodukter fra Russland og Ukraina er bremset kraftig. Etterspørselen etter slike varer er fremdeles høy, og da går prisene opp.

Fra 2021 til 2022 steg prisen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer alene med hele 6,5 prosent. Her er det både direkte og indirekte årsaker, mener Andreas Ørpetveit.

At krigen forsterker prisøkningen på strøm og drivstoff, forplanter seg deretter til prisene på matvarer, forbruksvarer og tjenester. Konsumprisindeksen KonsumprisindeksenKPI viser endringer i prisene på varer og tjenester som kjøpes av husholdningene. De varer og tjenester som utgjør det meste av husholdningsbudsjettet, tillegges størst vekt. økte betydelig i fjor.

– En annen grunn kan være at mye av inflasjonen blir påvirket av ting som skjer utenfor Norges grenser, som for eksempel energiprisene på verdensmarkedet.

Til tross for renteøkningene i fjor, klokket inflasjonen inflasjonenInflasjon er når prisene på varer og tjenester går opp over tid. I Norge bruker vi konsumprisindeksen (KPI) for å måle inflasjon. inn på syv prosent i januar i år. Det er langt over Norges Banks inflasjonsmål, som er å få prisstigningen ned til to prosent. Mye tyder altså på at renteøkningene ikke har virket så bra, eller at de ennå ikke har fått effekt, tror Ørpetveit.

– Og hver gang sentralbanken øker styringsrenten, så får du en melding i nettbanken din noen dager etterpå, om at renten på boliglånet ditt øker tilsvarende om seks uker.

4

Lønnen og lommeboken din

Inflasjon og prisstigning får flere konsekvenser gjennom 2023. Ikke minst for lønnsoppgjørene i vår.

Fjorårets lønnsoppgjør ble fort spist opp av økte kostnader for alle. Det såkalte frontfagsoppgjøret frontfagsoppgjøretDette betyr at eksportbedrifter som konkurrerer internasjonalt, får forhandle om sin lønnsvekst først. Resultatet derfra blir førende for forhandlinger i andre sektorer i arbeidslivet. endte på 3,7 prosent, mens årsveksten i konsumprisindeksen var på 5,8 prosent.

LO krever nå at deres medlemmer skal ha en større del av kaken. Både fagorganisasjonene og NHO forbereder seg på en lang streikevår. Det kan bli nok et ruglete år for folks privatøkonomi.

President Vladimir Putins tale til nasjonen tirsdag denne uken, tyder på at Ukraina-krigen ikke vil være over med det første.

– Det ser ikke lovende ut, men det er ofte sånn at krigen får sterkest effekt den første tiden, så finner man løsninger med tiden. Det tar litt tid å tilpasse seg en ny virkelighet. Vi får bare håpe at prisene skal sette seg litt, og at vi kommer ned mot inflasjonsmålet etter hvert, sier Andreas Ørpetveit.