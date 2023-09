– Vi står foran et skifte i boligmarkedet

Hvordan gikk det med de norske boligprisene i august? Seniorøkonom venter svakere vekst enn normalt.

Det får vi svar på tirsdag denne uken. Da publiserer Eiendom Norge de nasjonale boligprisene.

August er vanligvis en sterk måned for boligmarkedet. Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken, venter at boligprisene har steget også denne august-måneden – men mindre enn det som er normalt.

– Vi tror det kommer et vendepunkt nå, sier Midtgaard.

Seniorøkonom i Handelsbanken, Sara Midtgaard, er spent på boligprisene som kommer på tirsdag.

Hun forteller at boligprisene så langt i år har utviklet seg sterkere enn normalt, til tross for rentehevingene fra Norges Bank. Men nå skal det altså snu, skal vi tro seniorøkonomen.

Handelsbanken venter et sesongjustert fall på 0,5 prosent, noe som tilsvarer en nominell vekst på 0,9 prosent. Norges Bank venter på sin side at boligprisene skal falle med 0,1 prosent sesongjustert.

– Det er mange tegn til nedkjøling allerede, sier hun.

Antall usolgte boliger har økt. I juli var det 14.300 usolgte boliger i Norge – vanligvis ligger tallet på 11.200.

I tillegg blir sesongvariasjonene, altså at boligprisene stiger på våren og faller på høsten, forsterket av psykologi og forventninger.

– Flere er pessimistiske til boligmarkedet fremover. Da vil flere gjerne selge før man kjøper – som kan bidra til å forsterke fallet, sier hun.

– Vi står foran et skifte i boligmarkedet, sier hun.

Er tjenestesektoren svekket?

En rekke makrotall fra både USA, Kina og Europa kommer denne uken.

Anders Johansen, aksjeforvalter i Danske Bank, trekker frem PMI PMIPMI er en indeks som undersøker hva innkjøpssjefer tenker om fremtiden til deres bransje, og er en viktig temperaturmåler lands økonomi. -tall for tjenestesektoren som det mest spennende.

Varesektoren, som fokuserer på produksjon av fysiske varer, går allerede trått. Helt siden gjenåpningen etter koronapandemien har varesektoren svekket seg, forklarer Johansen.

Det som har holdt hjulene i gang, både i USA, Europa og Kina, har vært tjenestesektoren.

– Det blir spennende å se om tjenestesektoren holder seg eller om den svekkes. Det er et gjennomgangstema i alle land, sier han.

Tjenestesektoren inkluderer blant annet butikker, hoteller, restauranter, frisører, transport, rådgivning og bank og finans.

S&P Globals Composite PMI indeks, som sporer USAs vare- og tjenestesektor samlet, falt til 50.4 i august fra 52 i juli. Det er det største fallet siden november 2022, ifølge CNBC.

– Den amerikanske sentralbanken ønsker at det skal bli brems for å få ned inflasjonen – det må bare ikke skje for fort, sier Johansen.

I USA har arbeidsmarkedet svekket seg de siste tre månedene. Det er også et tegn på at rentehevingene begynner å virke.

– Det store spørsmålet er om FED har tatt i for mye – får vi resesjon eller får vi en myk landing? Det er nå fremover vi vil se det, sier Johansen.

Kinesisk inflasjon

Hvordan det går med handelsbalansen til Tyskland, USA og Kina får vi også svar på denne uken.

Handelsbalansen er forskjellen mellom verdien av landets eksport og import. Hvis et land eksporterer mer enn det importerer, har det en positiv handelsbalanse.

Handelsbalansen er en viktig indikator på et lands økonomiske helse, og for Europa er det spesielt interessant å se hvordan det går med Tyskland, mener Johansen.

– Tysk økonomi er blant de som er hardest rammet, blant annet på grunn av høye energipriser, sier han.

Inflasjonen i Kina falt med 0,3 prosent i juli sammenliknet med et år tidligere, men økte med 0,2 prosent sammenliknet med juni, ifølge Statistisk sentralbyrå onsdag.

Kinesisk inflasjon blir publisert lørdag morgen, etter at børsene har stengt. I juli hadde landet negativ prisvekst på minus 0,3 prosent.

– Det er ganske uvanlig med negativ utvikling, og sier noe om trykket i Kina sammenliknet med resten av verden, sier Johansen.

Tale fra Lagarde

Mandag skal sjefen for den europeiske sentralbanken, ESB, Christine Lagarde, holde tale.

– Det er sjelden man får noe voldsomt nytt i talene, men det er greit å følge med på – for nå nærmer man seg rentetoppen i ESB, sier Johansen.

Christine Lagarde skal tale til uken.

I juli hevet den europeiske sentralbanken styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,75 prosent. Det er det høyeste rentenivået i eurosonen siden 2001.

14. september er det duket for nytt rentemøte i ESB. Det er foreløpig usikkert om Lagarde vil sette opp renten eller ei, forklarer Johansen.