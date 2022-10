Vurderer sikkerhetsgrep rettet mot utenlandske investeringer

Regjeringen vil utrede behovet for nærmere sikkerhetsvurderinger av utenlandske investeringer.

Næringsminister Jan Christian Vestre

Utvalget skal utrede behovet for et regelverk eller en ordning for å kontrollere økonomisk aktivitet mot virksomheter som ikke er underlagt sikkerhetsloven, og skal også foreslå eventuelle tiltak.

– Norge er en åpen økonomi med få begrensninger for utenlandske investeringer og næringslivssamarbeid. Sånn skal det også være. Men vi må ta innover oss de endrede sikkerhetspolitiske realitetene. Derfor har vi i statsråd i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere behovet for tiltak for å forebygge sikkerhetstruende økonomisk aktivitet mot næringslivet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

I en pressemelding skriver Næringsdepartementet at det er økt oppmerksomhet rundt sikkerheten ved investeringer og annen økonomisk aktivitet.

– Utvalget skal utrede om det er behov for ytterligere tiltak for å sikre oss mot uønsket økonomisk aktivitet. Dette arbeidet skal i så fall veies opp mot næringslivets behov for internasjonalt samarbeid, kapitaltilgang og forutsigbarhet. Jeg ser frem til å motta utvalgets vurderinger og råd, sier Vestre.

Departementet henviser til Nasjonal sikkerhetsmyndighet og sier at investeringer og oppkjøp kan brukes som virkemidler for å få innsikt i sensitiv informasjon om både beredskapsordninger, kritisk infrastruktur og politiske beslutningsprosesser. Det kan også gi tilgang til teknologi og ressurser av strategisk betydning.

Internasjonalt samarbeid

Utenriksminister Anniken Huitfeldt ønsker dialog med EU, og vil at Norge skal samarbeide tett med nabolandene

– Den sikkerhetspolitiske utviklingen gjør at også våre allierte i større grad ser handel, investeringer og verdikjeder i sammenheng med nasjonal sikkerhet. Det er ikke bare Norge som er opptatt av å finne en god balansegang her. Det er gode grunner til å ha god dialog med EU og samarbeide tett med våre naboland om disse problemstillingene og trekke på deres erfaringer, sier Huitfeldt.

Utvalget skal vurdere hvordan EU har jobbet med sine mekanismer, og ta med dette i sine vurderinger, heter det i meldingen.

– Det er viktig at vi har nødvendige verktøy for å fange opp og håndtere oppkjøp og investeringer som kan true nasjonal sikkerhet. Vurderinger og råd fra et faglig kompetent, eksternt utvalg vil gi oss et godt grunnlag for å gjennomføre eventuelle tiltak, sier hun.

Samfunnsøkonom Per Sanderud skal lede utvalget. Han får med seg et team med kompetanse fra juridiske problemstillinger, investeringsprosesser i næringslivet og sikkerhetsfaglige spørsmål.

Utvalget skal levere utredningen innen 1. desember 2023.