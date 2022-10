Schibsted-sjefen om usikre utsikter: – Forberedt på at det kan bli verre

(E24) Med tøffere utsikter for økonomien, er det «ikke god grobunn for vidløftige satsinger», sier konsernsjefen.

Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund

Medieselskapet Schibsted tjente 15 prosent mindre på driften ( ebitda ebitdaDriftsoverskudd, det vil si resultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation) ) i tredje kvartal i år sammenliknet med samme kvartal i fjor. Samtidig varslet selskapet at resultatet for hele året trolig blir svakere enn tidligere ventet.

Høy inflasjon, renteoppgang, børsuro og utsikter til svakere økonomisk vekst preger såkalte vekstselskaper som Schibsted. Konsernsjef Kristin Skogen Lund understreker til E24 at det nå er vanskeligere å spå hva som skjer fremover.

– Men med såpass mørke skyer på himmelen, må jeg si at det egentlig går overraskende bra. Reklamemarkedet holder seg enn så lenge, og deler av virksomhetene våre går veldig bra, så det er mange lyspunkter også.

– Det er hele tiden en balansegang med å være forberedt på at det kan bli verre, men samtidig beholde roen litt, og holde stø kurs, sier hun videre.

Skogen Lund tilføyer at det fortsatt er viktig å jobbe med de strategiske initiativene de har tro på på lang sikt.

– Vi må ikke få panikk og gjøre masse ting på kort sikt som vil skade den langsiktige forutsetningen for å lykkes.

Tøffere investorkrav

Verdien på Schibsted er mer enn halvert det siste året. Det har ført til press fra investorene om å investere mindre.

– Ja, det tror jeg er fair å si. Investorene har jo tapt penger, ikke bare på oss, men på hele sektoren, så er det klart de blir mer konservative, sier konsernsjefen.

– Penger i dag blir viktigere enn penger frem i tid, så akkurat nå er det ikke så god grobunn for vidløftige satsinger, men det er forståelig, og det må vi forholde oss til, legger hun til.

Samtidig jobber Schibsted med å etter de mest interessant mulighetene.

– Det er viktig å ikke miste helt av syne at man skal leve av noe når vi er gjennom denne krisen også. Det er også en del ting som blir lavt priset etter hvert, men akkurat nå forholder vi oss ganske rolig.

– Papiravisenes har livets rett en god stund til

Schibsteds svake resultater dras blant annet ned av kostnadsøkninger i News Media, særlig for papiravisene.

– Hvordan ser du på fremtidsutsiktene for papiraviser?

– Det er veldig vanskelig å spå hvor lenge vi kommer til å ha papiraviser. Men jeg skal være ærlig og si at utsiktene har forverret seg ganske kraftig det siste året, fordi vi har fått de voldsomme kostnadsøkningene.

Her peker Skogen Lund både på selve papirkostnadene, men også energikostnader knyttet til trykkerivirksomheten og distribusjon. I tillegg har annonseinntektene falt for papiravisene.

– Men jeg tror papiravisen har livets rett en god stund fremover, det håper jeg inderlig. Jeg tror uansett ikke det blir sånn at papiravisen forsvinner over natten.

Selv tror hun at det heller går mot en gradvis overgang, med papiraviser bare noen dager i uken.

– Det er ikke noe vi vurderer nå, men kanskje noe som kan skje om 10–20 år.

Avviser masseoppsigelser

Hun avviser også at kostnadskutt vil føre til masseoppsigelser.

– Oppsigelser er alltid siste utvei, og jeg ser nå ikke for meg at vi kommer med et bredt program med masseoppsigelser, sier hun.

Mediekonsernet Schibsted inkluderer blant annet Aftenposten, VG og E24 i Norge, og Aftonbladet i Sverige. I tillegg inngår en rekke digitale tjenester som for eksempel Finn.no.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.