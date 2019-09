DNBs ledelse er klar

DNBs nye konsernsjef Kjerstin Braathen har gjort enkelte endringer og har fått på plass ny konsernledelse i banken.

Kjerstin Braathen har overtatt som ny konsernsjef i DNB etter Rune Bjerke. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kjerstin Braathen tiltrådte som konsernsjef i DNB 1. september etter Rune Bjerke.

Mandag presenterte banken en ny organisasjonsstruktur og konsernledelse. Banken oppretter et nytt forretningsområde med navnet «Corporate Banking» som skal betjene bedriftskundene. Området består av de tidligere forretningsområdene Bedriftsmarked og Storkunder og Internasjonal.

I tillegg opprettes et eget forretningsområde for IT-tjenester og ansvaret for drift og automatisering. Det opprettes også et område med navnet «People» som har ansvaret for medarbeidere og bemanning.

Konsernledelsen har en kjønnsfordeling med 50 prosent kvinner.

DNB-topp Benedicte Schilbred Fasmer.

Samtidig blir det klart at Benedicte Schilbred Fasmer, som har vært konserndirektør for bedriftsmarkedet siden september 2016, slutter i storbanken.

– Jeg har selv valgt å slutte. Når det nå slås sammen to områder er det bare en som får det ansvaret, og det ble ikke meg. Da blir tiden inne for å klappe nestemann på skulderen og ønske lykke til, sier Fasmer til E24.

Fasmer er utdannet ved NHH og har tidligere vært sjef for DNBs virksomhet på Vestlandet og hatt toppjobber i Sparebanken Vest og Rieber & Søn ASA.