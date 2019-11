Fly på avveie fikk alarmen til å gå i Washington

Det amerikanske forsvaret sendte jagerfly på vingene over USAs hovedstad for å undersøke meldinger om et fly som det ikke ble oppnådd kontakt med.

NTB

Sikkerhetstiltak ble satt i verk i Det hvite hus, og Kongressen og kontorbygningene rundt ble evakuert på grunn av bekymringen for småflyet. Etter en halvtime ble imidlertid alarmen avblåst.

Secret Service sier personell i Det hvite hus fikk ordre om å bli på stedet.

Politistyrken som har ansvaret for Kongressen, sendte meldingen om en mulig trussel ved 8.30-tiden, lokal tid.

Det ukjente flyet skal ha tatt seg inn i en del av luftrommet over Washington der det ikke hadde tilgang, men nærmere detaljer om hendelsen er ikke kjent.