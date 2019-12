Dyveke Buanes blir redaktør for NRK Vestland

Dyveke Maiken Buanes blir redaktør for det nye NRK Vestland fra nyttår. Det er lokalkontorene i Hordaland og Sogn og Fjordane som da blir slått sammen.

STYRER: Dyveke Maiken Buanes kommer fra stillingen som distriktsredaktør for Hordaland. Foto: Eirik Brekke

Buanes kommer fra stillingen som distriktsredaktør for Hordaland, melder NRK.

Hun jobbet i NRK i nesten ti år før hun i 2008 gikk til TV 2 Nyhetskanalen. I 2017 returnerte hun til NRK som distriktssjef.

Nåværende distriktsredaktør for Sogn og Fjordane, Terje Gilleshammer, får en ny rolle i NRK Vestland som redaksjonssjef for fordypning og samarbeid.

Selv om de to distriktskontorene blir slått sammen, vil det fra nyttår fortsatt være to forskjellige radiosendinger for de to distriktene både morgen og kveld. På nett vil imidlertid NRK presentere en ny felles nettside for det sammenslåtte distriktet.

