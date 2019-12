Frykter pris trumfer sikkerhet i veiutbygging

– Vi har nok av utfordringer med naturlig ras om vi ikke skal skape nye dødsfeller i nye utbygginger, sier leder i Nasjonal rassikringsgruppe etter E18-raset.

STEINRAS: E18 er lørdag fortsatt sperret av steinraset som gikk ved Bommestad i Larvik sent fredag kveld. Veistrekningen er bare to år gammel. Foto: Foto: Alexander Vestrum / NTB scanpix

NTB-Birgitte Iversen og Dag Kjørholt

Åshild Kjelsnes (Ap), leder i Nasjonal rassikringsgruppe, er rystet etter det massive steinraset på E18 ved Larvik sent fredag kveld. Den aktuelle strekningen mellom Bommestad og Farrisbrua sto klar så sent som 2017. Bare flaks gjorde at liv ikke gikk tapt på den sterkt trafikkerte europaveien.

– Nye dødsfeller

– Det er totalt uakseptabelt at det raser ut på den måten på en ny vei. Det tyder på at man må ha feilberegnet eller undervurdert fjellets beskaffenhet og dermed ikke ha sikret godt nok, sier Kjelsnes til NTB.

Hun peker på at fjellsiden langs veien er en såkalt skjæring, en menneskelagd ny fjellformasjon som er sprengt til.

– Det jeg synes er så tragisk, er at vi har nok av utfordringer med ras fra naturens side fra før i dette landet, om vi ikke skal skape oss nye dødsfeller i nye utbyggingsprosjekt, sier Kjelsnes.

LARVIK: Det gikk fredag kveld et stort steinras på E18 nord for Larvikstunnelen i Larvik. Foto: Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

NAF: – Uforståelig

Norges Automobil-Forbund (NAF) kaller det «uforståelig» at et så stort ras kunne skje på en nybygget hovedvei.

– Folk må kunne stole på at nye veier er rastrygge. Her må alle kortene på bordet for å finne ut hva som er årsaken, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF til NTB.

Kjelsnes sier hun er bekymret for om fokus på pris og rask utbygging i anbudsprosessene går på bekostning av sikkerhet.

– På nasjonalt nivå må vi ta en grundig diskusjon om hva som er godt nok. Har vi for mye fokus på gjennomføring og pris, kan vi miste litt av det som vi tar som en selvfølgelig skal ligge i bunn. Trafikantene skal ha tillit til at det offentlige veinett er trygt og da skal ikke rassikkerhet være ekstraservice, sier hun.

– Dette raset viser at det er viktig å ha rett fokus og gjøre grundige vurderinger av disse naturkreftene vi slåss mot. Dette blir også bare vanskeligere og vanskeligere på grunn av klimaendringene. Det stiller nye og skjerpede krav til utbyggingsprosjektene, påpeker Kjelsnes.

Det er Statens vegvesen som var byggherre for strekningen. Vegvesenets Vestfold-sjef Tore Kaurin sier på en pressekonferanse lørdag at det for tidlig å si hva som er årsaken til at store steinblokker raste fra fjellsiden bare to år etter at veien åpnet for trafikk.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier evalueringsarbeidet ligger hos Statens vegvesen, og at han holdes løpende orientert.

– Jeg priser meg lykkelig over at ingen er omkommet eller skadd, sier Dale til NTB.

Par hundre meter langt

Dale sier førsteprioritet nå er å få gjenåpnet veien for trafikk. Vegvesenet regner med å kunne åpne nordgående løp for trafikk i begge retninger relativt raskt. Men grunnet usikkerhet rundt fjellmassene på stedet, blir sørgående løp holdt stengt inntil videre.

– Den foreløpige konklusjonen til geologene som har undersøkt fjellet, er at det er usikre masser der som må tas ned. Vi vurderer nå om det lar seg gjøre mekanisk eller om vi må sprenge, uttalte seksjonssjef Trond Haugstad for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Tore Kaurin sier til NTB at de nå vil gå over rasstedet og hele fjellpartiet før de åpner veien igjen. Partiet det er snakk om, er et par hundre meter langt.