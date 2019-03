– Man bør slå til med en gang man finner noe man liker, sier han.

I begynnelsen av februar kjøpte Mats Kirkesæther Brun (30) sin første leilighet, etter at han og ekskjæresten flyttet fra hverandre.

Etter å ha jobbet tre år som stipendiat på universitetet, hadde han endelig råd til å møte egenkapitalkravet. Nå bor han i Olaf Ryes vei på Nygårdshøyden.

Han danket ut to andre i budrunden og kjøpte den nyoppussede leiligheten på 37 kvadrat for 2.355.000 kroner – fem tusen kroner over prisantydningen.

Samtidig sank prisene i Bergen med 1,9 prosent.

Prisvekst er ikke uvanlig på starten av året og Bergen hadde en markert og sterk vekst i januar med 5,4 prosent. Daglig leder for eiendomsmegleren Proaktiv, Kenneth Aadland, mener det er naturlig at prosentveksten går litt ned nå, siden det er færre dager i februar.

– Etter en litt forsiktig november og normalt roligere desember er det ikke uvanlig at man får et markert taktskifte i januar med raske salg og stor prisvekst, sier han.

Aadland mener det er kommet mange motiverte kjøpere til etter juleferien og at disse reagerer lynraskt når det kommer en interessant bolig for salg.

– Vi har en voldsom pågang fra kjøpere på eksempelvis familieboliger og større leiligheter med god beliggenhet. I villasegmentet er det lite ute og kjøperne er mange. Vi ser at det har vært et fallende tilbud, men nå kommer det mye spennende eiendom for salg i ukene fremover, sier han.

Tenkte ikke på timing

Da Brun bestemte seg for å kjøpe, var han bestemt på at han skulle ende opp i sentrum, Sandviken eller på Laksevåg. Han tenkte ikke stort på hvordan prisutviklingen har vært, eller om februar var et godt tidspunkt for boligjakt.

– Fra jeg bestemte meg for å kjøpe tok det ikke mer enn en uke før jeg hadde leilighet. Det er jo noen som går rundt og leter veldig lenge, men jeg mener at man bør slå til med en gang man finner noe man liker, sier han.

Nå har han kort vei til jobben, trening og utelivet i sentrum.

Silje Katrine Robinson

Tror på vekst

Faktorer som mange kjøpere, lav arbeidsledighet, og at det trolig ikke blir store rentehopp, påvirker også boligprisene ifølge Aadland.

– Likviditeten i privathusholdningene er ofte meget god og folk opplever nok at det å kjøpe eiendom er både å investere i et godt liv, samtidig som det i all hovedsak har vist seg å være en særdeles god økonomisk investering.

Han tror boligprisene vil stige fremover.

– Når man kjøper eiendom konverterer man pengene til fysisk masse for en begrenset periode. Når disse konverteres tilbake, er det stort sett etter et godt liv og pengene har blitt flere og ikke færre. Det er jo ønsket for de fleste. Leve godt i ønskede omgivelser og i tillegg faktisk i mange sammenhenger få betalt for det.

Også samlet for Vestlandet falt prisene med 1,9 prosent.