Flyplassen på Gran Canaria åpnet igjen

Den spanske flyplassoperatøren Aena opplyste like over midnatt at alle flyplasser på Gran Canaria er åpnet igjen. Flyplassen på Tenerife er fortsatt stengt.

Et fly står parkert på rullebanen på flyplassen i Las Palmas på Gran Canaria under sandstormen lørdag. Foto: Foto: Borja Suárez / Reuters / NTB scanpix

Flyplassene ble stengt lørdag på grunn av en sandstorm, og en ny sandstorm feide over Gran Canaria søndag.

Over 2000 nordmenn er værfaste på Kanariøyene, ifølge NRK.

Til sammen ble åtte flyplasser på øygruppen stengt. Flyplassoperatøren Aena opplyser at 822 flygninger så langt er påvirket.

Passasjerene blir oppfordret til å sjekke med flyselskapene om status for flygningene deres.

