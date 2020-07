Usikkert om ventede cruiseskip kommer til Stavanger

Det står 16 cruiseskip på anløpslista i Stavanger Havn ut året, men det er ikke sikkert at de kommer, melder Stavanger Aftenblad.

Publisert Publisert Nå nettopp

Illustrasjonsfoto fra havna i Stavanger med cruisebåten Maasdam ved kai. Foto: Vidar Knai / NTB scanpix

NTB

Før koronapandemien brøt ut, lå det an til hele 246 cruiseanløp ved Stavanger Havn, men nå er det bare 16 igjen på anløpslista.

– Men om de faktisk kommer, er usikkert. Mange venter med å kansellere til det nærmer seg, for å være basert på ferskest mulig informasjon om koronasituasjonen. Slik har det vært i hele perioden etter koronautbruddet, sier maritim sjef Dag Matre i Stavanger-regionen Havn til avisa.

I forrige uke la Helsedirektoratet ut nye retningslinjer for cruiseanløp i Norge. I retningslinjene er det blant annet krav om at alle passasjerene må komme fra «grønne land», og at skipene maksimum må ha et passasjerantall som er halvparten av kapasiteten.

Lørdag meldte Sogn Avis at det er ventet at 26 cruiseskip vil komme til Flåm i løpet av sensommeren og høsten, men at rederiene i første omgang ikke vil la passasjerene gå i land, selv om dette ifølge retningslinjene er greit.