Leverte plan for gassfelt: Skal investere nær 15 milliarder

Equinor og partnerne skal bygge ut Irpa-feltet i Norskehavet til 14,8 milliarder kroner.

Tirsdag mottar olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) utbyggingsplanen for Irpa-feltet til nær 15 milliarder. Olje- og gassbransjen venter å levere mange planer frem mot nyttår, som er fristen for å bli omfattet av gunstige midlertidige skatteregler.

Tirsdag troppet Equinor og partnerne opp på kontoret til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) for å levere utbyggingsplan for gassfeltet, som tidligere het Asterix.

Partnerne venter å utvinne nær 20 milliarder kubikkmeter gass fra feltet, som har en investeringskostnad på 14,8 milliarder kroner.

Equinor og partnerne venter at Irpa-feltet skal begynne å produsere fra fjerde kvartal 2026, og det skal etter planen produsere frem til 2039.

Norge leverte totalt 113 milliarder kubikkmeter gass til Europa i 2021 gjennom gassrørene som statlige Gassco driver.

Statsråden har mottatt flere planer for utbygging og drift (PUD) de siste ukene, og det er ventet åtte PUD-er til før nyttår.

– Jeg blir vel kanskje en av de olje- og energiministrene som har mottatt flest PUD-er. Det er jeg glad for, for det trenger vi. Vi trenger å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, sa Aasland under overrekkelsen.

Geir Tungesvik i Equinor overrekker utbyggingsplanen til olje- og energiminister Terje Aasland.

Kobles til Aasta Hansteen

Irpa-feltet ligger vest for Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet. Det ble funnet i 2009, og ligger på en vanndybde på 1.330 meter. Gassen ligger på 3.200 meters dyp.

Irpa-prosjektet skal bygges ut med installasjoner på havbunnen, og gassen skal sendes til Aasta Hansteen. Der skal den prosesseres og sendes videre gjennom gassrøret Polarled til Nyhamna. Så sendes gassen i rør til forbrukerne i Europa.

Det vil bli ledig prosesskapasitet på Aasta Hansteen-plattformen etter hvert som produksjonen avtar, og Irpa vil ifølge partnerne bidra til å forlenge levetiden på feltet.

– Irpa vil opprettholde eksisterende arbeidsplasser på Aasta Hansteen, på forsyningsbasen i Sandnessjøen, på helikopterbasen i Brønnøysund og ved driftsorganisasjonen i Harstad, sier Grete Birgitte Haaland, Equinors direktør for utforskning og produksjon nord i en pressemelding.

Aasland fikk overrakt utbyggingsplanen fra Geir Tungesvik, Equinors konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser.

– Dette er en forlengelse av Aasta Hansteen, sikrer gass til Europa, og gir ikke minst ringvirkninger i landsdelen, sier Tungesvik.

Equinor er operatør for Irpa-feltet med et eierskap på 51 prosent. Partnerne er statlige Petoro med 20 prosent, Wintershall Dea med 19 prosent og Shell med 10 prosent.

Olje- og energiminister Terje Aasland (t.v.) og statsminister Jonas Gahr Støre i forbindelse med et møte med norske olje- og gassaktører i høst, om hvordan de kunne bidra til å lette byrden for gasskundene i Europa under energikrisen.

Omfattes av gunstige skatteregler

Ved at utbyggingsplanen for Irpa blir levert før nyttår, vil prosjektet bli omfattet av de gunstige midlertidige skattereglene som Stortinget vedtok etter coronakrisen i 2020.

Det er ventet at bransjen vil levere mange utbyggingsplaner mot slutten av året for å rekke denne fristen. I august leverte Aker BP inn planen for Trell og Trine til nær seks milliarder kroner, og i forrige uke leverte Wintershall Dea planen for andre fase av Maria-feltet til fire milliarder kroner.

Ett av de største prosjektene hvor det var ventet en utbyggingsplan, ble nylig utsatt. Equinor varslet nylig at kostnadene for Wisting-feltet har steget til over 100 milliarder kroner, og sa at feltet er utsatt til frem mot 2026. Det er særlig økende kostnader i leverandørindustrien som ligger bak, ifølge selskapet.

Regjeringen foreslo i høst en innstramming i de midlertidige skattereglene. Ved å redusere friinntekten vil statens skatteinntekter øke med rundt to milliarder i 2023, anslår regjeringen. Konsernsjefene i Aker BP og Equinor har begge sagt at grepet vil gjøre kommende prosjekter mindre lønnsomme.

– Vi tilpasser reglene til at lønnsomhetsbildet nå, er et helt annet enn da reglene ble innført, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da forslaget ble lagt frem.

– Har vært utfordrende

Irpa-prosjektet skal bygges ut med tre brønner og et rør på 80 kilometer til Aasta Hansteen-plattformen.

– Det vil i prosjektperioden også bli lokale og regionale leveranser selv om Irpa-prosjektet i stor grad er avhengig av internasjonale spesialistleverandører som kan operere på havdyp ned til 1350 meter, sier Hogne Pedersen, prosjektdirektør for Irpa i Equinor.

– Det har vært utfordrende å utvikle Irpa. Dypt vann og lav temperatur på havbunnen har krevd kvalifisering av ny teknologi for rørledninger, men god støtte i partnerskapet og økt etterspørsel etter gass har gjort en investeringsbeslutning mulig, fortsetter Pedersen, legger han til.