E24 har kartlagt hvor mange rike nordmenn som har utvandret fra Norge, eller innvandret til landet, de siste 12 årene.

I tillegg har vi løpende fulgt med på det økende antallet rikinger som flyttet ut av Norge nå i høst. Flyttelassene og formuene deres har særlig gått til Sveits.

Den enkeltes beveggrunn for å flytte er ikke alltid lett å få tak i. Men det grunn til å tro at økt formues- og utbytteskatt i år, samt frykt for både noe som henholdsvis kalles exit-skatt og skatt på privat forbruk gjennom selskaper har hatt mye å si.

Høsten store trend blant de rike i Norge begynte for alvor da Kjell Inge Røkke 12. september kunngjorde at byen Lugano helt sør i Sveits var hans nye hjemsted.

Siden har den ene rikingen rikere enn den andre fulgt etter ned til alpene.

E24s kartlegging av de som har flyttet i høst tar for seg alle med ligningsformue på 100 millioner kroner siste år før utflytting.

Det er gjort noen unntak: Søsknene Kristoffer og Viktoria Reitan er med fordi deres far Magnus Reitan tidligere i høst varslet at han ville overføre nesten hele sin formue til barna. Han sto i 2020 med en ligningsformue på 4,6 milliarder kroner.

Her finner du en samleside over mange av artiklene E24 har skrevet om den stadig voksende kolonien med rike nordmenn i Sveits: