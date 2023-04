Boligprisene steg 1,2 prosent i mars: – Mye sterkere enn vi hadde ventet

Boligprisene fortsetter å stige. Sesongjustert er prisene opp 0,5 prosent. Nå knyttes det stor spenning til det kommende vårslippet, og om rentene snart skal bite på boligprisene.

Hittil i år har prisene steget 5,8 prosent.

Eiendom Norge beskriver prisveksten som «kraftig oppgang» i sin månedlige pressemelding.

– Boligprisene steg kraftig i mars. Så langt i år har boligprisene steget med 5,8 prosent og storparten av boligprisfallet gjennom høsten 2022 er nå hentet inn igjen, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Overfor E24 er Lauridsen tydelig overrasket over oppgangen.

– Mye sterkere enn vi hadde ventet. Vi har hatt en mistanke en stund fordi det legges ut så lite. Men det var sterkt igjen for andre måned på rad, sier han.

Sist gang det var så sterk nominell vekst i mars var i 2016. Eiendom Norge forklarer oppgangen med at norsk økonomi går mye bedre enn ventet, og lettelsene utlånsforskriften som kom ved nyttår. Nå kan boligmarkedet fortsette å overprestere de neste månedene, med mindre det kommer et solid vårslipp, tror Lauridsen.

SJEF: Henning Lauridsen er direktør i Eiendom Norge. Han trodde ikke prisene skulle stige så kraftig i mars.

– Blir det krasj neste måned da kanskje, eller er folk immune mot rentehevinger?

– Man kan begynne å lure litt når man ser tallene, for man må stadig utsette øyeblikket man tror det går nedover. Men vi tror nok at de neste månedene kan bli sterkere enn vi opprinnelig trodde. Også tror vi at nok rentene skal bite før eller siden, spår han.

Lite bygging gir prispress

Eiendom Norge peker nok en gang på lav boligbygging som en årsak til prispresset.

Spesielt i Oslo er det situasjonen i ferd med å bli prekær, tror megleforeningen.

– Lav boligbygging fremover vil gi prispress i bruktboligmarkedet. Dette er særlig prekært i Oslo hvor det meldes om at byggesaksbehandling og reguleringen bare blir tregere og tregere. Det er i så måte symptomatisk at det kun er lansert under 200 nye boliger i for salg i Oslo så lagt i 2023, ifølge vårt medlemsforetak Røisland & Co, sier Lauridsen.

Direktøren i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, sier tallene viser at boligmarkedet er «bunnsolid». Han tror manglende bygging de kommende månedene og året vil presse prisene videre oppover.

– Parallelt registrerer vi at styringsrenten fortsatt rammer salg og bygging av nye boliger hardere, fordi den treffer samtidig med historisk høye byggekostnader. Det underliggende boligbehovet som følge av endrede behov i husholdningene, dekkes for tiden i større grad enn normalt av bruktmarkedet. Selv om usikkerheten er stor, tror vi derfor at bruktmarkedet vil fortsette å overraske inntil prisgapet mellom brukte og nye boliger er mindre, sier Geving.

FORTSATT OPP: Carl O. Geving venter at prisene fortsetter oppover, om det ikke bygges mer.

Nå ser han mot vårslippet, som kan komme etter påske.

– Det er knyttet stor spenning til vårslippet. Så langt i år er det solgt flere boliger enn det er lagt ut, slik at varelageret minker. Det vil kommer flere bruktboliger ut etter påske, men volumene tegner til å bli noe lavere enn normalt. Det vil i så fall bidra til en strammere tilbudsside i bruktmarkedet som både påvirker bruktprisene, men etter hvert også øker interessen for nyboliger, sier han.

«Rar» prisvekst

Mars er vanligvis en god måned i boligmarkedet, hvor det såkalte vårslippet av boliger så smått begynner å merkes.

I februar steg prisene med 1,5 prosent på landsbasis. Dette var noe sterkere enn normalt. Sesongkorrigert var stigningen på 0,3 prosent.

OPPGANG: Boligmarkedet i Norge er fremdeles sterkt, tross heftige rentehevinger.

Eiendom Norge-sjefen sa den gang at han synes det så rart ut, med tanke på rentehevingene og den voldsomme inflasjonsgaloppen.

Før årsskiftet spådde Eiendom Norge at boligprisene skulle falle med 3,5 prosent på landsbasis i år. Da sammenligner de desember 2022 mot desember 2023.

Oslo skal ned, så rett opp

I Oslo venter de sterkere nedgang enn i resten av landet, og tror den vil lande på hele 6 prosent.

Likevel spår mange at boligprisene i Oslo skal stige kraftig på sikt. Analysekontoret Samfunnsøkonomisk analyse tror prisene skal opp 5,2 prosent i 2025 og 7 prosent i 2026, og Handelsbanken mener i en rapport at boligprisveksten i hovedstaden kan bli ubehagelig sterk.

