Staten skjerper kravene til bærekraft i egne selskap. – De må pinadø vise hvordan de kan bidra positivt.

Hvordan skal regjeringen gjøre statens selskaper grønnere? Og hvordan bidrar verdens største finansselskaper til å ødelegge regnskog?

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) skjerper eierskapsreglene.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Det grønne skiftet Hver fredag skriver Frode Bjerkestrand nyhetsbrev om det grønne skiftet. Vil du ha ukens viktigste grønne nyheter rett i innboksen din? Meld deg på her.

1 Næringsministeren svinger pekestokken Statlig eide selskaper skal tvinges til å rapportere bedre om klimautslipp og bærekraft. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) var stor i ord da han presenterte regjeringens eierskapsmelding fredag. Meldingen er en katalog over regjeringens ambisjoner for selskaper der staten har eierandeler. Denne gangen kom den med skarpere kanter enn vanlig: – Det vi gjør nå, vil være revolusjonerende for de grønne forventningene til det statlige eierskapet, sa han til Aftenposten. Posten, Statkraft, Vy og Petoro er heleide av den norske stat. I tillegg har staten eierandeler i Equinor, Yara, Telenor, Norsk Hydro og Flytoget, blant andre. Totalt har staten eierandeler i 70 selskaper. 42 av dem rapporterer om sine klimautslipp. Det mener Vestre er for dårlig, og derfor har meldingen fått navnet «Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap». Dette er nytt: I dag har staten som eneste krav til selskapene at de skal levere høyest mulig avkastning over tid. Dette endres nå til «høyest mulig avkastning innenfor bærekraftige rammer».

Selskapene pålegges å lage egne mål og tiltak for hvordan de kan redusere negative virkninger på naturmangfold og økosystemer, og hvordan de kan øke den positive virkningen. Vestres budskap kom med en klar beskjed til styreledere som ikke følger opp: – Hvis dette ikke fører frem, må vi gjøre oss noen tanker om hvem som styrer disse selskapene, sa Vestre.

2 Spark til finansgigantene Noen av verdens største banker fortsetter å investere i selskaper som ødelegger regnskogen. Tallvarsel: Summene i dette avsnittet er så svære at de kan være vanskelig å ta inn over seg. Greit å gjøre et forsøk, likevel. Verdens største finansinstitusjoner bryr seg ikke mye om å verne klodens utsatte regnskoger, skal vi tro Forests & Finance Coalition, en sammenslutning av klima- og miljøorganisasjoner. Ifølge koalisjonen, økte støtten til selskaper som ødelegger regnskog med hele 60 prosent fra 2020 til 2021, skriver Reuters. Rundt 500 millioner kroner gikk til land- og skogbruksselskaper som bidrar til å ødelegge skog, natur og biodiversitet i tropiske områder. Forests & Finance har undersøkt 200 selskaper som driver skogødeleggende virksomhet i Latinamerika, Sørøst-Asia og Vest- og Sentral-Afrika. Hele 59 prosent av dem viste tegn på «total svikt» i arbeidet med bærekraftsmål. På listen over finansinstitusjoner som støtter slike selskaper, er kjente, internasjonale størrelser som Santander, British Barclays og HSBC. Siden 2015 har banker som dette investert over 2.800 milliarder kroner i selskaper som setter regnskog i fare. Rapporten er ment som oppspill til FNs klimakonferanse i egyptiske Sharm el Sheik i november. Den vil sannsynligvis bli en snakkis.

3 Regjeringen heier litt på Lula Presidentvalget i Brasil blir avgjort søndag 30. oktober. Norges innsats for å redde regnskogen i Brasil fikk seg en på trynet i 2019, da den høyreekstreme presidenten Jair Bolsonaro ikke lenger ville oppfylle landets forpliktelser. På det tidspunktet hadde Norge overført nesten ni milliarder kroner over 12 år til Amazonasfondet. Under Bolsonaros regime har avskogingen økt med hele 73 prosent. Søndag 30. oktober skal Brasil avholde andre omgang av presidentvalget, og avgjøre om Bolsonaro får fortsette en periode til, eller om den venstreorienterte Lula da Silva gjør comeback som president. Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) legger ikke skjul på hvem han foretrekker. Til E24 forteller han at regjeringen vil vurdere å gjenoppta regnskog-samarbeidet med Brasil, dersom Lula vinner valget. Men han understreker: – Regjeringen vil samarbeide med Bolsonaro også, dersom han kommer på bedre tanker, sier Eide. Hva er regnskogsatsingen? Satsingen ble lansert på FNs klimatoppmøte på Bali i 2007. Målet var å redusere klimautslipp fra avskoging og bevare artsmangfoldet i regnskogene, og samtidig få Norges klimaregnskap til å gå opp. Norge har betalt land og organisasjoner til sammen 32 milliarder kroner over 12 år for å bevare regnskog.

4 En milepæl ved havet Statsminister Jonas Gahr Støre (nr. to fra vestre) åpnet visningssenteret ved CO2-lagringsanlegget Northern Lights i Øygarden. Kombinasjonen mørk jakke, slips og knallgrønn kjeledress er et sjeldent syn i vestlandsfjæren. Men tirsdag denne uken stilte landets statsminister i en sånn habitt i Øygarden vest for Bergen. Da åpnet Jonas Gahr Støre (Ap) det nye visningssenteret ved karbonlagringsanlegget Northern Lights. Om drøye to år skal anlegget ta imot de første skipslastene med flytende karbondioksid fra Norcems sementfabrikk i Brevik i Telemark, skriver Bergens Tidende. Så skal gassen pumpes gjennom et 110 kilometer langt rør ut i Nordsjøen, og deretter tre kilometer ned i havbunnen. Det er oljeselskapene Equinor, Shell og Total som står bak prosjektet. Når det kommer i drift, vil anlegget kunne ta imot og lagre 1,5 millioner tonn CO₂ i året. Andre byggetrinn skal ha kapasitet på fem millioner tonn. Det er cirka ti prosent av de årlige klimautslippene i Norge.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

Har du tips til oss? Send det til tips@bt.no

Nyhetsbrev

Det skjer enormt mye innen det grønne skiftet. Om du melder deg på vårt nyhetsbrev får du hver uke en oppsummering av nyhetene forklart på en enkel og forståelig måte. Du melder deg på nyhetsbrevet her.