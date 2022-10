Mowi hever kjøp etter regjeringens forslag om grunnrenteskatt

(E24) Laksegiganten skriver i en børsmelding at skatteforslaget påvirker investeringsevnen og -viljen svært negativt, og oppfordrer regjeringen til å revurdere det.

Lakseoppdretteren Mowi hever kjøpet av 914 tonn MTB, det vil si maksimalt tillatt biomasse, til et samlet vederlag på 183 millioner kroner, melder selskapet i en børsmelding.

Det skjer som følge av regjeringens forslag om grunnrenteskatt på 40 prosent og samlet skatt på 62 prosent for den norske havbruksnæringen, skriver selskapet.

Maksimalt tillatt biomasse bestemmer hvor mye levende fisk innehaveren av tillatelsen kan ha stående i merdene til enhver tid.

Ber regjeringen droppe forslaget

Selskapet kommer også med en oppfordring til regjeringen om å revurdere forslaget om grunnrenteskatt, skriver E24.

«Havbruksnæringen er en fremtidsnæring vi som nasjon ønsker at skal vokse og det forelagte skatteforslaget påvirker investeringsevnen og viljen svært negativt,» skriver selskapet i meldingen.

«Følgelig vil en skattesats på 62 prosent stanse vesentlige investeringer langs hele kysten som ikke bare vil føre til færre arbeidsplasser lokalt, men også en betydelig overføring av verdier fra kystsamfunnene til sentrale strøk,» skriver selskapet.

Mandag meldte Lerøy Seafood Group at det trekker kjøp av lisenskapasitet i kjølvannet av forslaget.

Mener regjeringens tall er feil

Største eier i Mowi er Fredriksen-familiens selskap Geveran Trading.

Selskapet styres av konsernsjef Ivan Vindheim, som mandag sa til VG at han mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har regnet grovt feil om lakseskatten.

– Vedum jukser med tallene, sa Vindheim, og viste til at samlet skatt for laksenæringen vil bli ti milliarder kroner i stedet for opp mot 3,8 milliarder kroner, som er tallet Vedum har presentert.

Vedum avviste anklagene, men sa at Mowis innspill vil være et av mange i høringsrunden.