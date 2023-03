Norges Bank hever renten

Sentralbanken fortsetter å heve renten i et forsøk på å dempe prisveksten som fortsatt er langt over målet.

STRAMMER INN: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har strammet inn betydelig med rentehevinger i kampen mot en inflasjon som fortsatt er langt over målet.

Norges Bank hever renten med 0,25 prosentpoeng til 3,0 prosent.

På forhånd ventet de fleste at renten skulle heves til med et kvart prosentpoeng til 3,0 prosent, det høyeste siden 2009.

Prognosen for styringsrenten er oppjustert fra forrige pengepolitiske rapport og indikerer en styringsrente som øker til rundt 3,5 prosent i sommer.

Varsler ny heving i mai

Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen, skriver Norges Bank som varsler en ny renteheving i mai.

– Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Før dagens beslutning lå renten på 2,75 prosent. Til sammenligning ble renten på samme tid i fjor hevet til 0,75 prosent.

Renten er hovedverktøy

Årsaken til den kraftige renteoppgangen det siste året er at inflasjonen (prisveksten) er altfor høy. Da er Norges Banks hovedverktøy renten, som settes opp for å stramme inn på pengebruken og få prisveksten ned.

I februar dempet inflasjonen seg riktignok til 6,3 prosent, men det er fortsatt langt over målet på to prosent over tid.

Den vedvarende høye prisveksten både ute og her hjemme satt en stund fart i forventningene om flere rentehevinger, men med den siste tidens bankkollapser og frykt for ny finanskrise har de dempet seg.

Uroen har også gitt en svært svak krone, som vanskeliggjør kampen mot inflasjonen ytterligere, noe som derimot taler for høyere rente.

Den europeiske sentralbanken (ESB) trosset imidlertid uroen forrige uke, og hevet renten for eurolandene med et halvt prosentpoeng til 3,0 prosent. Det samme gjorde Fed i USA, med en heving på et kvart prosentpoeng til 4,75–5,0 prosent onsdag.