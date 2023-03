Høyre vil ikke gjenåpne milliardær-skattehull

(E24) Til nå har det vært stille fra Høyre når milliardær-skattehull er blitt diskutert. Nå smeller de igjen døren og stiller seg bak regjeringens vedtak.

Stortingsrepresentant Helge Orten (H).

I høst besluttet regjeringen å tette to «hull» i skattelovgivingen:

Den såkalte «femårsregelen», en ordning som har gjort at nordmenn som har tatt med seg formuen sin til utlandet, har sluppet å betale skatt til Norge på for eksempel aksjesalg etter fem år, ble opphevet.

Aksjer overført til alle nære slektninger som er bosatt i utlandet, vil utløse utflyttingsskatt. Tidligere gjaldt dette bare ektefeller.

I tillegg varslet regjeringen en utredning av mulighetene for å innføre krav om innbetaling av utsatt skatt ved utflytting – en såkalt «exit-skatt».

Les også Hei, Sveits

Behovet for å tette «riking-smutthull» i skattesystemet gjorde seg gjeldende da en rekke milliardærer fulgte Aker-eier Kjell Inge Røkkes eksempel og meldte flytting til Sveits.

Høyre var kritiske til disse forslagene, og mente regjeringen burde ha ventet på Skatteutvalgets rapport før de bestemte seg for noe. Utover det har de hittil ikke tatt stilling til regjeringens vedtak.

Støtter femårsregel-oppheving

Nå stiller Høyre seg bak avgjørelsen om å tette disse skattehullene. Stortingsrepresentant Helge Orten (H) påpeker at Skatteutvalget anbefalte en oppheving av femårsregelen.

– Vi forholder oss til regjeringens vedtak. Vi har ikke planer om å reversere det, sier Orten.

– Er dere enige at det var riktig å oppheve femårsregelen?

– Ja. Vi slutter oss til faglige råd fra skatteutvalget.

Noen exit-skatt står dog ikke høyt på agendaen til partiet.

– Å beskatte urealiserte gevinster når du flytter, mener vi er helt urimelig. Det kan være mange grunner til at man i perioder av livet vil bosette seg i andre land. Vi er skeptiske til ytterligere endringer i skatteregelverket, sier Orten.

– Ser ut som man ikke er ønsket

Orten mener et høyere skattenivå samt hard retorikk fra venstresiden er årsakene til at flere milliardærer har valgt å flytte. Han viser blant annet til SVs ferske leder Kirsti Bergstøs utspill om at «Røkke kan ryke og reise» på partiets landsmøte forrige uke.

– Jeg tror det har stor betydning at de omtales med en retorikk som ser ut som at man ikke er ønsket i landet. I tillegg er det skapt en politisk usikkerhet knyttet til skattesystemet som vi ikke har sett før, og som er negativ for investeringer i norske bedrifter og arbeidsplasser, sier Orten.

Høyre vil motvirke utflyttingsbølgen med å kutte formuesskatt på arbeidende kapital arbeidende kapitalKapital som er knyttet til verdiskaping og arbeidsplasser, typisk penger som er investert i en bedrift. og øke aksjerabatten aksjerabattenOgså kalt verdsettelsesrabatt: Verdien av en eiendel, som en aksje, verdsettes til mindre enn faktisk verdi, og reduserer dermed grunnlaget for formueskatten. .

– Og med hyggeligere ordvalg?

– Hyggelige ord alene er ikke nok. Men vi har stor respekt for hva disse jobbskaperne betyr for utvikling av arbeidsplasser og velferd.