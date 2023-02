Kina-smell for Elkem

Brutto driftsresultat i fjerde kvartal falt med 42 prosent for det Kristiansand-basert industriselskapet.

Industriselskapet Elkems brutto driftsresultat (EBITDA) i fjerde kvartal 2022 kom inn på 1,7 milliarder, ifølge en fersk kvartalsrapport.

Det er nedgang på 42 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. Da endte resultatet på i overkant av 3 milliarder.

Bakgrunnen er utfordrende markedsforhold, særlig i Kina, skriver Elkem.

Kvartalet avslutter det som i hovedsak var et sterkt år for Elkem med rekord i driftsinntekter og resultat. Brutto driftsresultat for hele året utgjorde 12,8 milliarder en økning på 65 prosent fra rekordåret 2021.

Styret foreslår et utbytte på 6 kroner per aksje. Utbyttet utgjør 40 prosent av selskapets årsresultat og er i tråd med Elkems utbyttestrategi.

Svakt resultat for Silicon-divisjonen

Industriselskapet er delt inn i tre ulike divisjoner.

Ifølge rapporten leverte Silicon Products og Carbon Solutions et sterkt kvartal. Årsaken er ifølge Elkem høye salgspriser og fordelaktig kostnadsnivå.

Resultatet for Silicon-divisjonen var imidlertid svakt, og ble sterkt påvirket av coronasituasjonen i Kina. Divisjonens resultat ble også påvirket av lagernedskrivninger og ekstraordinære vedlikeholdskostnader som utgjorde 175 millioner kroner.

Elkem mener resultatet for fjerde kvartal viser styrken og bredden i selskapets produktportefølje og markedsposisjoner.