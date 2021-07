Bolt stenger for bruk av sparkesykler om nettene i helgene

Elsparkesykkel-aktøren Bolt innfører nattestengt for sine sparkesykler i helgene. Avgjørelsen vil gjelde i alle byene selskapet opererer i.

Bolt innfører nattestengt for sine sparkesykler i helgene. Samtidig melder Ryde at de kan bli tvunget til å oppheve sitt tiltak. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Bolt jobber hardt med å utvikle programvare som skal øke sikkerheten til brukerne, blant annet en nybegynner-funksjon. Samtidig sier også legevaktene at den beste løsningen er å stenge elsparkesyklene om nettene, uttaler Bolt Norge i en pressemelding.

Selskapets elsparkesykler vil holdes nattestengt i helgene fra midnatt til klokka 5 i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Sarpsborg, Lillestrøm, Hamar, Gjøvik og Drammen.

Bolt opplyser ikke hvor lenge tiltaket vil gjelde.

Samtidig melder elsparkesykkel-utleieren Ryde at de, etter klager fra kundene, kan bli tvunget til å åpne for bruk av deres sparkesykler om natten. Det skjer etter at de 8. juli meldte at de ville innføre nattestengt i helgene i Norges fire største byer.

– Tiltaket blir sterkt konkurransevridende, og Ryde kan bli tvunget til å gjenåpne for nattekjøring for å stoppe kundeflukten, opplyser administrerende direktør Espen Rønneberg i Ryde.