Det er aldri blitt solgt færre bensin- og dieselbiler

Juli ble en bunnotering for antall nye bensin- og dieselbiler på norske veier. Men elbilsalget går som varmt brød.

Den norske bilparken er i endring. Det har aldri blitt solgt færre bensin- og dieselbiler enn i juli i år. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Publisert

– Vi ser starten på slutten for nye bensin- og dieselbiler. Nå må det bli større fart på ladeutbyggingen, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Naf.

I juli ble det kun solgt 439 dieselbiler og 451 bensinbiler i Norge, som er det laveste salgstallet i nyere tid. For fire år siden var salget sju ganger så høyt.

Det signaliserer at den norske bilparken er i endring. For til tross for en dårlig måned for diesel- og bensinbiler, ble det solgt 6731 nye elbiler i juli.

– Det finnes fortsatt langt flere bensin- og dieselbiler på norske veier enn elbiler. Men når nesten to av tre nye biler er helelektriske så betyr det at bilparken elektrifiseres i et tempo som få trodde var mulig for få år siden, sier Ryste.