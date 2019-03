KONKURS: – Jeg mener på ingen måte jeg bør settes under konkurskarantene, og setter min lit til at tingretten gjør en helhetlig og grundig vurdering, sier Sorbonne-gründeren. FOTO: Tor Høvik (arkiv)

Eirik Hokstad har gått konkurs 37 ganger. Nå ber bostyreren om karantene.

Advokaten ber tingretten sørge for at 37-åringen ikke får starte nye selskaper på to år. – Dette henger ikke på greip, sier Hokstad, som retter sterk kritikk tilbake.