Fem rikinger til flytter fra Norge

(Aftenposten/E24) Tre til Sveits, én til Canada og én til USA. Én influencer, to eiendomsinvestorer og to arvinger. Alle har over 100 millioner kroner i likningsformue, og alle har meldt flytting fra Norge de siste to månedene.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden