Equinor vil ha tidligere forsvarssjef i styret

Haakon Bruun-Hanssen var Norges Forsvarssjef fra 2013–2020.

Valgkomiteen i Equinor anbefaler at selskapets bedriftsforsamling velger Haakon Bruun-Hanssen som nytt medlem av Equinor ASAs styre.

Det skjer etter at Bjørn Tore Godal, som har vært medlem siden 2010, ønsker å fratre som styremedlem, skriver Equinor i en børsmelding.

Haakon Bruun-Hanssen har hatt en lang karriere i det norske forsvaret, blant annet som Norges Forsvarssjef i perioden fra 2013–2020.

Innstillingen av Bruun-Hanssen kommer i en situasjon hvor beredskapen på norsk sokkel er skjerpet, etter at russiske gassrør i Østersjøen ble utsatt for sabotasje, og det er observert droner ved flere olje- og kraftanlegg. Kystvakten og forsvaret er på plass rundt oljeinstallasjoner både på land og på sokkelen for å patruljere.

Bruun-Hanssen har tidligere vært sjef for Forsvarets operative hovedkvarter fra 2011-2013, Generalinspektør for Sjøforsvaret fra 2009-2011, Stabssjef for Sjøforsvarsstaben fra 2007–2009 og sjef for Sjøoperasjonssenteret fra 2003–2007. Det skriver Equinor i meldingen.

Bruun-Hanssen er utdannet ved befalsskolen for Sjøforsvaret, Sjøkrigsskolen, har Sjøforsvarets ubåtsjefskurs og forsvarets høgskoles totalforsvarskurs.

Valg til Equinors styre finner sted i selskapets bedriftsforsamling onsdag 30. november 2022.