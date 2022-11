Billigste bitcoin på flere år etter FTX-kollapsen: – Frykten er ekstremt høy

(E24) Bitcoin faller mandag til det laveste nivået på to år. FTX’ kollaps vil antakeligvis prege markedene i lang tid, ifølge analytiker.

Vetle Lunde er analytiker i Arcane Research.

For en uke siden kollapset Sam Bankman-Frieds (30) kryptobørs.

Det har skapt store ringvirkninger i kryptomarkedet. Milliardverdier har forsvunnet og kryptoinvestorer verden over er rammet. I tillegg utgjør konkursen et kraftig skudd for baugen for tilliten til digitale penger.

Analytiker Vetle Lunde i kryptoanalyseselskapet Arcane Crypto sier stemningen i markedet er dårlig nå.

– Markedene kan settes tilbake med flere år. Følgeeffektene vil være synlige i lang tid fremover, sier han til E24.

Bitcoin, den mest kjente kryptovalutaen, har fått gjennomgå etter FTX-konkursen.

Mandag faller bitcoin til rundt 16.000 dollar. Det er langt opp til rekordnoteringen på 64.000 dollar fra i november i fjor. Sett bort ifra en kort nedtur i begynnelsen av måneden har ikke kursen vært så lav siden november 2020.

For året er bitcoin-verdien redusert med 66 prosent.

Også kryptovalutaene Ethereum og Dogecoin har falt kraftig den siste tiden. Førstnevnte er ned 8,5 prosent denne uken, mens Dogecoin er redusert med over 10 prosent.

FTX-kollapsen FTX, med hovedkvarter på Bahamas, var en kryptobørs der kunder kunne handle kryptovaluta. Stiftet av Sam Bankman-Fried (30) i 2019. Børsen omsatte en rekke ulike kryptovaluta, men hadde også sin egen mynt, FTT. Var på det meste verdsatt til 32 milliarder dollar. 2. november ble det kjent at brorparten av FTT-beholdningen befant seg hos Alameda Research, et investeringsselskap eid av Bankman-Fried som skulle være helt uavhengig av FTX. 6. november meldte en av verdens andre største kryptoaktører, kinesiske Changpeng Zhao, at han ville selge sin beholdning med FTT. Det skapte et press på prisen og startet en bankkrise, hvor kunder forsøkte å selge sine mynter. FTX havnet i en likviditetsskvis og klarte ikke å betale ut alle kundene og måtte stoppe uttak. Da kollapset kursen. Changpeng Zhao sa 8. november at det kunne være aktuelt for hans Binance å kjøpe FTX, men trakk seg dagen etter, som gjorde at FTX kollapset fullstendig. 11. november gikk Bankman-Fried av og FTX søkte konkursbeskyttelse.

Likviditetskrise

Lunde forklarer at kryptomarkedet strukturelt sett ser dårlig ut.

Han peker på at kredittmarkedet i kryptobransjen vokste frem gjennom « bullmarkedet bullmarkedetMarkedssituasjon som er preget av investorens tillit, optimisme og positive forventninger til at de gode resultatene vil fortsette. Fører ofte til overvaluering av aksjene.» fra tidlig 2020, noe som siden har hatt en helt sentral posisjon i markedet. Kryptolångivere har bidratt med likviditet, og til å finansiere markeder som stiller priser på tvers av børser.

– Dessverre vet vi nå at risikoprofilen på enkelte av disse lånene har vist seg å være svært høy. Lån har blitt utstedt til ymse låntakere som har blitt skvist ut av markedet gjennom året, og det er stor smittefare for ytterligere mislighold av gjeld ettersom likviditetsproblemene hoper seg opp. Lånemarkedet er presset, og det berører absolutt hele kryptomarkedet, sier Lunde.

Sam Bankman-Fried var en av verdens rikeste. Nå har selskapet hans, FTX, gått inn i en konkursprosess.

Flere av kryptobankene er i ferd med å få trøbbel med likviditeten, ifølge analytikeren. Han drar paralleller til finanskriser i tradisjonelle markeder.

– Til forveksling fra tradisjonelle markeder, har kryptomarkedet ingen sentral myndighet som griper inn i slike kriser, og markedet selv må rydde opp i denne usikkerheten, sier Lunde.

Tillit i Kongressen

Kryptobørsens FTX’ grunnlegger Sam Bankman-Frieds har vært med å utforme forslaget til amerikansk kryptoregulering og har fått tillit i Kongressen i USA.

– Det er også mørkt regulatorisk og rundt institusjonell aktivitet, sier Lunde.

– I tillegg var FTX en kjæledegge blant kjente investeringsfond fra tradisjonelle markeder som nå antakeligvis vil tenke seg om både én og to ganger før de i det hele tatt vurderer å ta del i kryptorelaterte investeringer igjen, sier han.

Kryptovalutaen Solana, som Bankman-Fried markedsførte, har fortsatt å bli hardt rammet og er ned ytterligere 9 prosent det siste døgnet. Hittil i år har kryptovalutaen falt hele 93 prosent.