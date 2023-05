Forskere spår kraftig økning i matvareprisene i sommer

Mat og drikke har blitt mye dyrere det siste året, viser en fersk rapport. Forskere tror butikkene vil skru opp prisene enda mer i sommer.

Matvareprisene vil fortsette å øke i sommer, tror forskere.

NTB

Prisene på de mest nødvendige mat- og drikkevarene har økt mer enn dobbelt så mye som den generelle prisveksten, viser rapporten fra Sifo, som er et institutt for forbruksforskning.

– Vi ser en betydelig prisøkning på forbruksvarer. Kostnadsøkning i referansebudsjettet på «mat og drikke» for eksempelfamilien er 15 prosent fra februar 2022 til februar 2023, sier forsker Marthe Hårvik Austgulen til NRK.

Og prisveksten kommer bare til å fortsette, tror forskere NTB har snakket med.

Venter kraftig prisøkning

– Jeg tror absolutt på en kraftig prisøkning i juli, sier forsker Alexander Schjøll ved Oslo Met.

– Det kan kanskje høres rart ut, men prisøkningen har vært kunstig lav, spesielt nå i mai. Dagligvarekjedene har holdt tilbake, og nå må de prøve å justere, fortsetter Schjøll.

Han tør ikke spå hvor stor prisøkningen vil bli, men tror den fort kan ende på samme nivå som i februar. Da var prisøkningen lavere enn først antatt. Men pengene sitter gjerne løsere om sommeren, påpeker han.

– I juli er vi i feriemodus, og da er dagligvarekonsumet annerledes. Vi følger ikke like mye med på prisene. Samtidig er folk generelt mer prisbevisste nå, og det vil kunne presse prisene ned igjen, sier Schjøll.

«Etterslep» hos dagligvarebransjen

Også matforsker Ivar Pettersen i Alo Analyse tror vi vil se et prishopp i sommer.

– Vi må forvente at vi får en markert prisoppgang på matvarer 10. juni, som da gjelder for prisene i mai, sier Pettersen.

I likhet med Schjøll viser Pettersen til at det er et «etterslep» i prisøkningen på mat- og drikkevarer fra i vår som må tas igjen fremover. Grunnen er at prisøkningen i leverandørleddet har vært kraftigere enn prisøkningen for forbruker, forklarer han.

– Prisstigningen i april var uvanlig høy og skyldes at Kiwi gradvis opphevet prislåsen sin. Men justeringen av prisnivået opp mot forbruker ble ikke unnagjort i april, så alt tyder på at vi får en prisøkning også for mai, sier Pettersen.

Prisene kan øke med 5 prosent

Matforskeren tror vi vil se en mer moderat prisøkning i juni, før det kommer et nytt, kraftig hopp i juli. Da skal prisøkningen i årets jordbruksavtale gjennomføres.

– Vi må regne med at vi 10. august får data for juli som viser en ganske høy prisvekst. Det kan faktisk komme opp i over 5 prosent på én måned. Historisk sett er ikke det usannsynlig, sier Pettersen.

Vanligvis pleier prisene å falle igjen i august. Men det er flere usikkerhetsmomenter som kan påvirke utviklingen, fortsetter han.

– Det er umulig å vite om det blir en ny runde med priskrig i detaljistleddet slik at juli i år blir annerledes enn tidligere. Det er ikke utenkelig at vi får en ny Kiwi-kampanje i juli, sier Pettersen.

Bedring i sikte

Schjøll ved Oslo Met trekker frem tre grunner til at matvareprisene har økt såpass mye den siste tiden:

Høye energipriser, som gjør det dyrt å produsere og frakte mat.

Krigen i Ukraina, som presser opp prisene på råvarer.

Den generelle kostnadsøkningen.

Men det er bedring i sikte, skal vi tro Pettersen. Han påpeker at det internasjonale prisbildet viser et kraftig fall i prisene på grunnleggende matvarer som korn og mais, samt gjødsel og energi som brukes i matproduksjon.

– På mellomlang sikt, kanskje et halvt år, skal prisstigningen på matvarer ned. Men hvor lang tid det tar før det slår ut i markedet, vet jeg ikke, sier han.