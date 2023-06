Norges Bank venter høyere prisvekst

(E24) Norges Bank øker anslaget for årets prisvekst kraftig. Både importerte varer og norske varer og tjenester har steget mer i pris enn ventet.

Prisene på matvarer har steget mye den siste tiden. Norges Bank jekker nå opp sine anslag på prisveksten for i år og de kommende årene.

Torsdag hevet Norges Bank renten med 0,5 prosentpoeng til 3,75 prosent, det høyeste nivået siden 2008.

En viktig årsak til at renten heves såpass kraftig er at banken ønsker å unngå at lønns- og prisveksten biter seg fast på et høyt nivå.

I en fersk Pengepolitisk rapport jekker banken opp anslagene for prisveksten i år og de kommende årene.

Norges Bank venter nå at prisene stiger med seks prosent i år, målt ved konsumprisindeksen (KPI), skriver E24. Det er en betydelig oppjustering av anslaget fra mars, da banken ventet en prisvekst på 4,9 prosent i år.

Den siste tiden har prisveksten skapt utfordringer for folk. Blant annet har prisene på mat økt mer enn på flere tiår.

«Både prisene på importerte varer og varer og tjenester produsert i Norge har steget mer enn ventet», skriver Norges Bank i Pengepolitisk rapport.

Bankens anslag er også høyere enn det Statistisk sentralbyrå (SSB) forventer. SSB anslo nylig at prisveksten ville bli på 5,6 prosent i år.

Rammes av svak krone

Den siste tiden har kronen svekket seg betraktelig. Kronen har aldri vært så svak over tid mot valutaer som euro som det den er nå. Dette bidrar til at prisene på importerte varer holder seg oppe, påpeker sentralbanken.

«Svakere internasjonale prisimpulser vil bidra til å dempe prisveksten på varene vi kjøper fra utlandet. En svakere krone enn anslått gjør likevel at den importerte prisveksten trolig blir høyere fremover enn vi så for oss i mars», skriver banken.

«Sammen med høyere lønnsvekst vil det trolig bidra til at den underliggende prisveksten holder seg oppe lenger enn tidligere antatt», påpeker Norges Bank.

– De måtte gjøre noe med kronekursen. De peker på at både prisvekst og lønnsvekst har vært høyere enn de så for seg, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1.

– Norges Bank prøver nå å bygge troverdighet om at de vil gjøre det de er satt til: sørge for lavere inflasjon, sier hun.

Sentralbanken venter fortsatt at prisveksten vil avta i de kommende årene. Prisveksten anslås nå til 3,9 prosent i 2024. Året etter skal prisene stige med 2,9 prosent, tror banken.

Forventer høyere prisvekst

Den høye prisveksten er en hodepine for Norges Bank. Den har som mål at inflasjonen skal holde seg nær to prosent.

«Prisveksten er klart over målet. Lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor. Aktiviteten er fortsatt høy og arbeidsmarkedet stramt, men presset i norsk økonomi er i ferd med å avta. Komiteen mener det er behov for en høyere rente enn tidligere signalisert for å bringe inflasjonen ned til målet», skriver Norges Bank.

Vanligvis hever sentralbanken renten i sprang på 0,25 prosentpoeng, mens dagens renteheving var på hele 0,5 prosentpoeng. Rentekomiteen i banken tar kraftig i fordi den ønsker å dempe prisveksten.

«Komiteen la vekt på at dersom pengepolitikken ikke strammes inn, kan priser og lønninger fortsette å stige raskt, og inflasjonen bite seg fast. Da kan det bli mer kostbart å få prisveksten ned igjen», skriver Norges Bank.

– Jeg er litt bekymret for at sentralbanken tar i for mye. Men de føler nok at de må, de er helt tydelig redd for at prisveksten skal bite seg fast på et for høyt nivå, sier Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Akershus Eiendom.

Kan bli enda høyere rente

Fremover blir kronen en viktig faktor når det gjelder hvor høy renten blir, ifølge sentralbanken.

«Dersom kronen blir svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi nå anslår for å få inflasjonen ned mot målet», skriver Norges Bank.

Trolig skal renten ytterligere opp i tiden fremover, men det er ikke helt sikkert, påpeker Norges Bank.

«Dersom inflasjonen avtar raskere eller vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi, kan renten bli lavere enn vi nå ser for oss», skriver banken.