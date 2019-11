Mann tiltalt for datainnbrudd hos Vegvesenet

En mann bosatt i Bergen, er tiltalt for å ha brutt seg inn i Statens vegvesens datasystem og stjålet personopplysninger til flere millioner brukere, skriver BA.

TILTALT: En 33 år gammel mann er tiltalt for å ha brutt seg inn i Statens vegvesens datasystem. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

Den 33 år gamle utenlandske statsborgeren ble pågrepet i januar 2018 etter at Vegvesenet hadde anmeldt han til politiet.

Ifølge Bergensavisen ville mannen utvikle en app med informasjon om kjøretøy, og Statens vegvesen mistenkte at mannen på ulovlig vis hadde fått adgang til informasjon fra deres registre.

I tiltalen står det at mannen kjørte et skript som gjorde at han fikk tilgang til og kunne laste ned Statens vegvesens kunderegister, og at han skal ha gjort dette flere ganger i perioden desember 2017 til januar 2018.

Mannen har i avhør nektet straffskyld for datainnbrudd, men han har fortalt at han ville utvikle en app der informasjon om kjøretøy var sentralt, ifølge avisen.

33-åringen er tiltalt etter straffelovens paragraf 204, som har en strafferamme på inntil to års fengsel. I februar 2020 kommer saken opp for Bergen tingrett. Det er satt av to dager til saken.