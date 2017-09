NY DRIVER: Bare dager etter at Dickens gikk konkurs, forhandlet Haugesund-selskapet med huseieren.– Vi ønsker å være et folkelig sted, og derfor vil vi også ha folkelige priser. Et sted midt på treet, sier Bjørn Gerry Viksund fra Inventum Gruppen. FOTO: Fred Ivar Utsi KLEMETSEN