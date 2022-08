Nå fyller Reidar tanken 600 kroner billigere enn da dieselen var på sitt dyreste

Flere ubemannede bensinstasjoner solgte diesel for under 20 kroner literen fredag. Typisk sommerprodukt, forklarer analytiker.

FYLTE TANKEN: Turen til bensinstasjonen var billigere for Reidar Hansen enn på flere måneder.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

For Reidar Hansen gjorde det lite å fylle diesel på firmabilen i regnværet i Tromsø fredag formiddag.

Hansen er egentlig pensjonist, men har like godt etablert sitt eget firma, Teknel AS. Og i jobben bruker han bilen mye.

– Jeg sitter mye i bilen. Det blir noen tanker i uka.

Han ble lettet da han så at dieselprisen på Best-stasjonen ved Jekta Storsenter i Tromsø solgte diesel for under 20 kroner literen, 19,85 kroner for å være nøyaktig. Bensinen kostet samme sted 20,50 kroner literen.

– Det er kjempehyggelig, sier han.

Siden inngangen av august har oljeprisen falt jevnt og trutt fra rundt 108 dollar fatet, til rundt 95 dollar fatet. Det er det laveste nivået siden krigen i Ukraina startet.

Hansen har registrert at prisene på drivstoff har falt kraftig den siste tiden. I tillegg ble den lokale drivstoffavgiften fjernet tidligere i uka.

– På det meste har jeg betalt 28 kroner literen. Da har jeg fylt litt mindre i håp om at prisene går ned, sier han, og legger til at han ofte har fylt på Laksvatn i Balsfjord noen mil lenger sør.

UNDER 20 KRONER: Best ved Jekta i Tromsø solgte fredag formiddag diesel til under 20 kroner literen.

Dieselprisen er altså åtte kroner literen billigere enn det den var på sitt dyreste. Det betyr at Hansen kan fylle tanken til 600 kroner mindre enn for bare noen få måneder siden.

– Jeg håper det fortsetter slik, sier Hansen.

På Circle K ved tinghuset i Tromsø kostet dieselen 20,05 kroner literen fredag formiddag.

– Eksepsjonelt høy

SEB-analytiker Bjarne Schieldrop forklarer at bensinprisen påvirkes av flere komponenter, inkludert prisen på råolje og premien på bensin, i tillegg til skatter og avgifter.

– Når prisene på både bensin og råolje faller, faller prisen man ser på pumpen.

Han peker på at bensin er et typisk «sommerprodukt».

– Mange skal ut og kjøre i ferien. Når mange bruker bensin, går premien på bensin opp, sier han.

Schieldrop forteller at premien varierer fra sommer til sommer, og understreker at den i år har vært eksepsjonelt høy.

Når det gjelder råoljeprisen, sier han at denne sommeren er spesiell, på grunn av Russlands invasjon av Ukraina.

– Denne har bidratt til å gi oss mindre oljeprodukter, sier han.

Råolje kan raffineres til en rekke ulike produkter, inkludert flybensin, bensin og diesel, smøreolje og asfalt.

Lavere etterspørsel

På spørsmål om hvor lenge vi kan forvente at diesel- og bensinprisene ligger på et lavere nivå, svarer han at etterspørselen nå er lavere sammenliknet med hva den var i starten av juni.

– Premien på bensin har falt fra 50 dollar fatet i begynnelsen av juni, til at den nå er på 14 dollar fatet. Det er ikke langt unna normalt nivå, sier Schieldrop.

Bjarne Schieldrop, sjefsanalytiker i SEB.

– Tror du at prisen vil gå opp eller ned fremover?

– Jeg tror vi kan se enda litt lavere premie på bensin. Det store spørsmålet er hva som skjer med råoljeprisen, sier han.

Prisen på nordsjøoljen Brent startet året på 77 dollar fatet. Den var på sitt høyeste på rundt 130 dollar fatet i mars og var også oppe i over 120 dollar i juni. Den siste tiden har prisen avtatt, og tirsdag handles Brent til 97 dollar fatet.

Samtidig er kronen uvanlig svak. Oljeprisen ligger for tiden på rundt 940 kroner fatet, etter å ha toppet seg på over 1.200 kroner i juni i år. Frem til 2022 hadde oljeprisen bare vært over 700 kroner noen korte perioder.