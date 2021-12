Nytt rekordår for Vinmonopolet – har solgt 115 millioner liter

Aldri før har Vinmonopolet solgt flere liter vin og sprit. Rekorden kan bli stående i flere tiår, tror kommunikasjonssjefen.

Slik så det ut utenfor Vinmonopolets utsalgssted i Valkendorfs gate i mai i år.

NTB-Marius Helge Larsen

– Det er nok en rekord som kommer til å bli stående veldig lenge. Trolig noen tiår, såfremt vi får bukt med pandemien og samfunnet kan åpne opp igjen, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til NTB.

Allerede onsdag 22. desember passerte polutsalgene i Norge rekordsalget fra fjoråret på 115,5 millioner liter.

I en prognose laget i årets siste uke anslår Vinmonopolet at salget vil ende på 118,5 millioner liter for hele året. Det er en oppgang på 2,5 prosent fra fjoråret, som allerede var et tydelig rekordår.

Koronaeffekt

Pandemien har ført til mer salg på Vinmonopolet.

Pandemien trekkes frem som den soleklare årsaken til salgshoppet.

– Koronarestriksjonene har gitt en betydelig reduksjon i grensehandelen og taxfreesalget, og i tillegg har skjenkingen på utesteder vært redusert store deler av året, sier Nordahl.

Årsaken til at salget i koronaåret 2021 blir høyere enn koronaåret 2020, tror Nordahl er at pandemien har preget salget mer eller mindre hele året gjennom, mens det for alvor slo inn i mars i 2020.

– Til vanlig har folk fire kanaler hvor de kjøper vin og brennevin: Taxfree, grensehandel, uteliv og Vinmonopolet. Når tre av fire kanaler har falt bort store deler av året, er det klart noen av disse literne har blitt kjøpt hos oss i stedet, sier kommunikasjonssjefen.

Stabil drikking

For selv om Vinmonopolet selger vin og sprit som aldri før, trenger ikke dette bety at nordmenn drikker mer enn før.

– All data tyder på at forbruket har vært ganske stabilt over tid, også under pandemien. Hvis det er en endring i alkoholkonsumet, er det antakelig en liten nedgang som følge av mindre sosial aktivitet. Mange nyter alkohol når de er sammen med andre, påpeker Nordahl.

Han viser blant annet til Norsk koronamonitor fra Opinion som jevnlig har spurt nordmenn om alkoholkonsum under pandemien. Stort sett gjennom hele pandemien har rundt 70 prosent svart at de drikker like mye som før, mens rundt 20 prosent svarer at de drikker mindre. Rundt 10 prosent drikker mer.

– Det betyr at ni av ti sier de drikker like mye eller mindre enn før, sier Nordahl.

Fall i rødvinssalget

Handel på Vinmonopolets utsalg på kjøpesenteret Oslo City i Oslo under pandemien.

Når det gjelder salget av de forskjellige varegruppene på polet, er det noen trender som peker seg ut:

Rødvinssalget går noe ned (2 prosent mindre volum enn i 2020), men fortsatt er rødvin den desidert største kategorien med over 53 millioner solgte liter.

Hvitvinssalget økte med 2 prosent, til 28 millioner liter.

Salget av musserende vin (+13 prosent), rosévin (+13 prosent) og sider (+24 prosent) øker tydelig.

– Selv om rødvinssalget kommer til å være størst hos oss i lang tid fremover, er dette del av en trend som har pågått i mange år. Folk kjøper mer av lettere og lysere vinkategorier som hvitvin, musserende og rosé. Disse har ofte lavere kaloriinnhold og alkoholinnhold, sier Nordahl.

Klimaeffekt

Han knytter også utviklingen til klimaendringene og høyere temperaturer.

– Jo varmere været er, jo mer populært er hvitvin, musserende og rosé. Vi ser det nærmest over natten at vi selger mer av de lysere variantene når været blir bedre, mens rødvinen regjerer i kulden, sier Nordahl.

Spritsalget økte med 7 prosent totalt i 2021, til 16 millioner liter, men Nordahl tror dette først og fremst skyldes bortfall av taxfreesalg.

– Vi vet at brennevinssalget utgjør en mye større andel av salget i taxfree enn hos Vinmonopolet. Når taxfreesalget stopper, vil noe av dette salget flytte seg over til oss, sier han.