USA har bekreftet at Norge i første omgang ikke slipper USAs nye toll på stål og aluminium, ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Bekreftelsen kom sent torsdag kveld, sier Søreide i en uttalelse til NTB.

– Vi vil i dag følge opp saken overfor amerikanske myndigheter, både i Washington og i Oslo. Vi forventer at WTO-regelverket respekteres og at Norge likebehandles i denne saken. Norsk eksport er ingen trussel for USA. Vi vil formidle dette tydelig overfor USA i dag, understreker utenriksministeren.

– Det er alvorlig og bekymringsfullt at USA har besluttet å innføre handelshindre for aluminium og stål. Dette sår tvil om respekten for det multilaterale, regelbaserte handelssystemet. Vi forventer at WTO-regelverket overholdes fra alle WTOs medlemmer.

Både EU-landene, Argentina, Australia, Brasil, Canada, Mexico og Sør-Korea står på listen over land som i første omgang slipper de nye tollsatsene.