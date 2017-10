De ansatte i fiskebedriften Norse Production har streiket i 34 dager med krav om tariffavtale. Nå vender de tilbake til arbeidet etter å ha vunnet frem.

Streiken er avblåst, opplyste Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) onsdag ettermiddag.

Det er enighet mellom partene om å etablere en tariffavtale – en drøy måned etter at de ansatte hadde fått blankt avslag fra arbeidsgiveren. Norse Production, som holder til på Sotra, slakter og bearbeider laks og ørret for Sekkingstad AS.

– Dette har vært en lang kamp, men vi er nå glade for at en avtale er på plass. En avtale som danner fundamentet for god dialog mellom bedriften og dens tillitsvalgte, sier nestleder Jarle Wilhelmsen i NNN.

De ansatte tar opp igjen arbeidet «så fort vi har fått formalitetene på plass», opplyser han.

– Jeg regner med at samtlige er på plass førstkommende mandag, men noen starter allerede torsdag, sier Wilhelmsen.