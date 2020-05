Italia nærmer seg normale tider

Italia har tatt det hittil største skrittet tilbake til en normal hverdag. Mandag åpnet kafeer, restauranter og butikker, og ikke minst kirkene.

Publisert Publisert Nå nettopp

Endelig kan innbyggerne i Roma gå på kafé igjen. Foto: Cecilia Fabiano, LaPresse via AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Å gå tilbake til normalitet, er som å lære å gå igjen, skriver statsminister Giuseppe Conte i et innlegg i avisen Leggo.

– Et skritt om gangen, forsiktig og konsentrert, for å ikke falle og bli satt tilbake. Italia vil begynne å løpe igjen, skriver han videre.

Butikker, frisører, kafeer, restauranter og flere museer kunne igjen åpne dørene mandag, men de må alle sørge for at det er minst én meter mellom folk. Å dra på stranden og delta på messer i kirkene er også lov.

Peterskirken i Roma er blant dem som nå kan ønske menigheten tilbake igjen. De som ønsker å besøke Colosseum, må imidlertid vente til slutten av mai.

I Piverone ved Torino har en barberer iført seg både visir og munnbind mens han betjener en kunde. Foto: Marco Alpozzi, LaPresse via AP / NTB scanpix

Klappet for kundene

I Milano sto folk i kø for å komme inn i varemagasinet La Rinascente. Alle fikk kroppstemperaturen skannet før de fikk slippe inn, mens ansatte sto og klappet for de første kundene.

For to uker siden åpnet enkelte spisesteder, men kun for å selge takeaway. Nå kan de servere ved bordene, selv om det noen steder er satt opp pleksiglass mellom bordene.

Om lag 825.000 virksomheter har nå gjenåpnet, ifølge en interesseorganisasjon for detaljhandelen, Confcommercio.

Men fortsatt er 30 prosent av landets kafeer og restauranter stengt. Flere av eierne har klaget over at nye smittevernkravene gjør det for dyrt å drive videre.

En messe gjennomføres i kirken Fontana i Milano. Foto: Luca Bruno, AP / NTB scanpix

Smitten flatet ut

Italia var det første landet utenfor Asia der koronautbruddet kom ut av kontroll, og helsevesenet hadde store problemer med å holde tritt med de mange som trengte intensivbehandling. Nær 226.000 italienere har så langt fått påvist smitten, hvorav over 32.000 har dødd. Men siden slutten av mars har smittetallene flatet ut, og dødstallet pr. døgn er nede i rundt 100.

De neste ukene skal stadig mer av det italienske samfunnet gjenåpnes. Treningsstudioer og svømmebassenger åpner om en uke, mens kinoer og teatre må vente til 15. juni.

Under den ti uker lange nedstengningen måtte folk fylle ut skjemaer for å vise at de hadde en gyldig grunn til å bevege seg ute. Nå slipper de det såfremt de holder seg i hjemregionen.

Den 3. juni kommer også reiserestriksjonene mellom regionene til å bli opphevet, hvis alt går etter planen. Samme dato blir grensene åpnet for utenlandske turister.

Samtidig utelukker ikke myndighetene at det kan komme en ny smittebølge. I helgen sa Conte at landet tar en «kalkulert risiko» ved å gjenåpne. Han understreket at det uansett må gjøres for å hindre full krise i økonomien.