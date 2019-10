Yngve Slyngstad går av som sjef for oljefondet

Etter nesten tolv år i jobben går Yngve Slyngstad (56) av som leder for oljefondet. Han blir sittende i stillingen til en ny sjef er på plass.

Oljefond-sjef Yngve Slyngstad ønsker å fratre. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Nyheten om at Slyngstad vil fratre som leder for Norges Bank Investment Management (NBIM) kommer kort tid etter at verdien av oljefondet passerte 10.000 milliarder kroner.

– For meg var det en viktig milepæl at fondets markedsverdi passerte 10.000 milliarder kroner 25. oktober. Jeg er stolt over å ha vært med på å bygge opp en ledende internasjonal investeringsorganisasjon med dyktige medarbeidere. Vi har levert god avkastning til det beste for fellesskapet, sier Slyngstad.

Hovedstyret i Norges Bank vil nå starte arbeidet med å finne en ny leder. Slyngstad skal imidlertid fortsette i fondet og bidra til utvikling av investeringsstrategien.

Han skal fra London ha ansvaret for å bygge opp det nye investeringsområdet unotert infrastruktur for fornybar energi, opplyser Norges Bank i en pressemelding.

Enorm vekst

Tirsdag la Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, fram resultatet for tredje kvartal. Fondet fikk en avkastning på 1,6 prosent. Det tilsvarer 236 milliarder kroner.

– Hovedstyret er svært godt fornøyd med forvaltningen av fondet under Yngve Slyngstads ledelse. Gjennom disse tolv årene har fondet levert meget gode resultater og styrket fondets posisjon hjemme og ute, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Yngve Slyngstad har vært en tydelig leder av Norges Bank Investment Management og utviklet en ledende og global forvaltningsorganisasjon, sier han.

Med et enkelt håndtrykk takket Olsen Slyngstad for innsatsen.

Takket politikerne

Slyngstad tok seg tid til å reflektere litt over størrelsen og forvaltningen av fondet på pressekonferansen onsdag.

– Vi bør tenke gjennom og ta innover oss hvor heldige vi har vært. All ære for dette ligger hos landets politikere, sa Slyngstad.

Det er Finansdepartementet som utarbeider og Stortinget som vedtar oljefondets strategier.

– Vi har vært så heldige å kunne iverksette en strategi andre har lagt. Vi har hatt en rekke finansministere fra ulike partier. Alle har stått bak fondet. Vi må rette en takk til politikerne, slo Slyngstad fast.

Ny sjef

Olsen starter nå jakten på Slyngstads etterfølger. Sentralbanksjefen antyder at en ny leder av Norges Bank Investment Management, som oljefondet formelt heter, ikke vil være på plass før tidligst til våren.

På spørsmål fra NTB sier Olsen at man vil se etter egenskaper som investeringskompetanse, kunnskap om forvaltning og lederegenskaper i jakten på en ny leder.

– Det som har vært en veldig viktig egenskap hos Yngve og tidligere ledere, er at man har innsikt i og vet hva dette fondet er. Det er ikke noen hvilken som helst pengebinge, men det norske folks sparekasse, sa han.

Olsen slo fast at det ikke er et absolutt krav at den nye sjefen er norsk. Han understreket imidlertid at ny sjef må forstå norsk språk og kultur og snakke norsk, eller skandinavisk.