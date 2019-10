Slyngstad takker av etter milepæl

Etter nesten tolv år i jobben går Yngve Slyngstad (56) av som leder for oljefondet, som nå har passert 10.000 milliarder kroner i verdi.

Oljefond-sjef Yngve Slyngstad ønsker å fratre. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

– Alle stjerner står riktig, var oljefondssjefens eget svar på hvorfor han går av nå.

Han viste til at fondet sist torsdag passerte 5.000 milliarder kroner i avkastning og dagen etter nådde 10.000 milliarder i verdi.

– For meg var det en stor dag. Det var også den dagen jeg leverte min oppsigelse til Øystein Olsen og hovedstyret. Jeg er utrolig takknemlig for den tilliten jeg har fått, sier Slyngstad.

Han er stolt over å ha fått vært med på å bygge opp en ledende internasjonal investeringsorganisasjon.

Ekstrem vekst

Under Slyngstads ledelse har Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, opplevd en ekstrem vekst. Det skyldes et svært gunstig kinderegg av høy tilførsel av oljekroner, høy oljepris og dessuten kraftig vekst i verdens aksjemarkeder.

2019 ser ut til å bli det beste året i fondets historie med en foreløpig vekst på 1.200 milliarder kroner. I fem av de siste sju årene har fondet hatt en verdiøkning på 1.000 milliarder.

– Vi er ikke bare en oljenasjon, men også en oljefondsnasjon, sier Slyngstad, som ber alle nordmenn tenke gjennom hvor heldige de er.

– All ære for dette ligger hos landets politikere, sier han, vel vitende om at det er Finansdepartementet som utarbeider og Stortinget som vedtar oljefondets strategier.

– Vi har vært så heldige å kunne iverksette en strategi andre har lagt. Vi har hatt en rekke finansministere fra ulike partier. Alle har stått bak fondet. Vi må rette en takk til politikerne.

«Styrket posisjon»

Med et enkelt håndtrykk takket sentralbanksjef Øystein Olsen Slyngstad for innsatsen.

– Gjennom disse tolv årene har fondet levert meget gode resultater og styrket fondets posisjon hjemme og ute, sier Olsen.

– Slyngstad har vært en tydelig leder av Norges Bank Investment Management og utviklet en ledende og global forvaltningsorganisasjon.

Slyngstad flytter etter hvert til London, hvor han skal ha ansvaret for å bygge opp det nye investeringsområdet unotert infrastruktur for fornybar energi.

Ny sjef

Olsen starter nå jakten på Slyngstads etterfølger. Sentralbanksjefen antyder at en ny leder ikke vil være på plass før tidligst til våren.

Sentralbanksjefen sier man vil se etter egenskaper som investeringskompetanse, kunnskap om forvaltning og lederegenskaper i jakten på en ny leder. Samtidig må lederen forstå at fondet har et veldig spesielt formål.

– Det som har vært en veldig viktig egenskap hos Yngve og tidligere ledere, er at man har innsikt i og vet hva dette fondet er. Det er ikke noen hvilken som helst pengebinge, men det norske folks sparekasse, sier han.

Olsen sier det ikke er et absolutt krav at den nye sjefen er norsk. Han understreker imidlertid at ny sjef må forstå norsk språk og kultur og snakke norsk eller skandinavisk.

Slyngstad slår fast at fondet er blitt «enormt viktig for landet».

– Vi burde i hvert fall være bevisst på hvor stort det er og på det enorme ansvaret organisasjonen, Norges Bank og spesifikt lederen har for å beskytte disse pengene, sier han til NTB.

– Det er for kommende generasjoner, så man må ha et langsiktig perspektiv også.