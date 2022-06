Støre lover flere el- og selvkjørende ferjer

Statsminister Jonas Gahr Støre kunngjør at strekningen Lavik-Oppedal skal driftes av fire helelektriske ferjer. I fremtiden kan de også bli selvkjørende.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er tirsdag på flere bedriftsbesøk i Gulen og Hyllestad kommuner i Vestland. Her er han sammen med NHO-leder Ole Erik Almlid (t.h).

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg er glad for at vi i dag kan kunngjøre at ferjestrekningen Lavik-Oppedal skal driftes av fire helelektriske ferjer. Det betyr at vi øker kapasiteten og erstatter de to dieselferjene på dagens samband med tre nye elektriske, sier statsministeren til VG tirsdag.

Støre og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier at det etter hvert kan bli selvkjørende ferjer på sambandet.

– Nå ønsker vi å legge til rette for at sambandet skal få autonome ferjer. Derfor lyser vi ut en utviklingskontrakt som skal se nærmere på digitalisering og autonomi. Her kan Norge ta plass i førersetet for utviklingen av noe som kommer til å bli hverdagen i fremtiden, sier Nygård i en pressemelding.

For riksveiferjedrift er kostnadsbesparelsen anslått til mellom 400 og 1.400 millioner kroner bare i siste seksårsperiode av Nasjonal transportplan 2022-2033, skriver VG.