Idar Vollvik møter i retten – må svare for feilmerking av munnbind

I dag møter seriegründer Idar Vollvik i tingretten, tiltalt for å ha pakket om og feilmerket munnbind i 2020. Vollvik nekter straffskyld.

Idar Vollvik er tiltalt for feilmerking av munnbind han solgte gjennom nettbutikken sin. Bildet av Vollvik er fra 2009.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Når det kommer til merking, har vi syndet. Men det har også hele Norge gjort. Du kan gå på apoteket og kjøpe munnbind du får i en papp-pose uten datomerking eller noe, men så er det vi som blir stilt i gapestokken, sa Idar Vollvik til TV 2 4. september i 2020.

Noen dager tidligere hadde seriegründeren blitt pågrepet av politiet i Bergen, siktet for brudd på lov om medisinsk utstyr.

Politiet aksjonerte også mot tre lokaler i Bergen tilhørende Vollvik. Det ble beslaglagt munnbind som skal ha vært lagt ut for salg på nettbutikken Ludostore.

Politiet aksjonerte i september 2020 mot lokalene til bedriften Vovi i Bergen som er eid av Idar Vollvik. Der beslagla de store mengder munnbind.

Tiltalt for uriktig merking

I dag møter Idar Vollvik i Hordaland tingrett i Bergen, tiltalt for å ha pakket om, forsøkt pakket om eller uriktig merket minst 700.000 munnbind. Påtalemyndigheten mener at Vollvik forsøkte å få ikke-medisinske munnbind til å fremstå som medisinske.

– Han sørget for at eventuelle følgeskriv som opplyste at munnbind var av type «non-medical», ble fjernet, og at munnbind ble flyttet fra emballasje merket «non-medical» over i ny emballasje som var merket slik at de fremsto som medisinske munnbind, står det i tiltalen.

Påtalemyndigheten mener også at det er særlig skjerpende at forholdene fant sted under koronapandemien som medførte et stort behov for trygt smittevernutstyr og mulighet for kontroll med smittevernutstyr.

Vollvik risikerer bøter eller fengsel i inntil to år. Det er satt av seks dager i tingretten til saken.

Slik ble munnbindene markedsført på Vollviks nettbutikk Ludostore.

Nekter straffskyld

Vollvik erkjente overfor E24 i 2020 å ha pakket om munnbind, men nektet straffskyld for siktelsen.

Vollviks forsvarer Arild Christian Dyngeland sier til NTB at gründeren fortsatt nekter straffskyld for det han nå er tiltalt for, men han vil ikke kommentere saken ut over det.

I en pressemelding som ble lagt ut på nettbutikken Ludostore 3. september 2020, understreket Vollvik at han har handlet i god tro.

– Vi mottok 19. august i år et parti med munnbind, hvor vi bestilte type 1 munnbind og ble fakturert for type 1 munnbind, men har muligens ikke mottatt det vi har bestilt. Disse munnbindene ble følgelig også solgt videre som type 1 munnbind, skrev Vollvik.

Analysene av munnbindene viste senere at de var av bedre kvalitet enn fryktet. Politiet sa at resultatet ikke var av betydning for saken mot Vollvik, fordi det er endringen av merkingen som står sentralt.