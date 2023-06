Fjord Line fjerner alle Mondelez-produkter

Fjord Line fjerner alle Mondelez-produkter fra hyllene om bord i sine skip med umiddelbar virkning.

Fjord Line er nå på den lange listen av selskaper som ikke vil selge produkter fra Freia eller andre Mondelez-eide selskaper.

NTB

– Denne avgjørelsen gjelder ikke bare Freia-produkter, men alle produkter fra produsenten Mondelez, opplyser selskapet i en pressemelding.

Stadig flere selskaper stopper salget av Freia-produkter fordi morselskapet Mondelez er blitt svartelistet av Ukraina. Bakgrunnen for det er at Mondelez fortsatt driver virksomhet i Russland.

Vil ha dialog

Mondelez Norge skriver i en pressemelding at de ønsker dialog med regjeringen og at de vil sende et brev til de relevante departementene.

– Vi håper og tror at dette gjør at debatten fokuserer på objektive kriterier. Faktum er at internasjonale leverandører som står bak en betydelig del av dagligvarene i Norge, fortsatt opprettholder virksomhet i Russland i varierende grad, uten å bryte sanksjoner. Dette må tas i betraktning når vi går videre, sier Chris Callanan, adm. direktør i Mondelez Norge AS.

– Vi mener offisiell politikk bør baseres på det formelle sanksjonsregimet og eventuelle justeringer av dette i fremtiden, og at all politikk og offisielle retningslinjer bør ta utgangspunkt i objektive kriterier som behandler alle selskaper likt, legger han til.

– Norsk merkevare

I pressemeldingen legger Mondelez Norge vekt på at Freia er en norsk merkevare, produsert på Rodeløkka i Oslo. De skriver at produksjonen ikke foregår i Russland, og at de ikke selger produkter i Norge som er produsert i Russland.

– Som flere andre selskaper, har vi opprettholdt en begrenset virksomhet i Russland, men vi har avsluttet kapitalinvesteringer og reklame, og vi har hele tiden fordømt den brutale krigen, samtidig som vi har bidratt til å opprettholde matforsyningen gjennom produktene våre, som er langtidsholdbare matvarer for vanlige folk, skriver selskapet videre.