DNB er første storbank til å heve boliglånsrenten

Det skjer etter at Norges Bank hevet styringsrenten til 3,25 prosent torsdag.

Banken øker renten på innskudd og boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng.

DNB er dermed første storbank ut til å sette opp boliglånsrenten etter at Norges Banks hevet styringsrenten torsdag.

– Med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng på rentemøtet 4. mai, har DNB besluttet å øke renten på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng, sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarked i DNB i en børsmelding.

Slik blir renteendringene for innskuddskontoer, ifølge kommunikasjonsdirektør, Vibeke Hansen Lewin i DNB:

Renten på BSU øker med 0,25 prosentpoeng

Sparekonto barn heves med 0,25 prosentpoeng

Sparekonto pluss (over 500.000 kroner) øker med 0,25 prosentpoeng

Vanlig sparekonto (inntil 500.000 kroner) øker med 0,20 prosentpoeng

Superspar øker med 0,20 prosentpoeng

– Hvor mye innskuddsrenten øker varierer fra produkt til produkt. Vi tilpasserer oss konkurransen i markedet og opplever at disse prisene står seg godt, sier Lewin.

Nye rentesatser gjelder fra 12. mai for nye boliglån og fra 11. mai for nye innskudd, og fra 22. juni for eksisterende boliglån og innskudd.

Høyeste siden 2008

Torsdag hevet Norges Bank renten med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent. Det er det høyeste nivået siden 2008. For bare ett år siden lå renten på 0,75 prosent.

Renten heves for å få bukt med inflasjonen (prisveksten), som fortsatt er mye høyere enn Norges Banks mål på to prosent.

I takt med at Norges Bank hever styringsrenten, har også bankene økt renten på boliglån og innskudd.

Det gir inntektsfest for bankene.

I april skrev E24 at DNB siden mars i fjor har hatt 52,4 milliarder kroner i netto renteinntekter. I første kvartal i år, dro storbanken inn rekordhøye 14,6 milliarder.

Flere øker renten

Mandag ettermiddag melder også Sparebanken Sør at rentene på boliglån og innskudd økes med inntil 0,25 prosentpoeng.

Banken opplyser at de nye rentebetingelsene for nye lån gjelder fra 9. mai 2023. Renten på eksisterende lån blir endret med virkning fra 21. juni 2023, og innskudd fra 21. juni 2023.