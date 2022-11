Equinor og partnere utsetter investeringsbeslutningen om Wisting-prosjektet

Equinor og de andre partnerne i Wisting-prosjektet utsetter avgjørelsen om å bygge ut feltet, og sier nå at investeringsbeslutning er ventet innen utgangen av 2026.

Wisting-feltet ligger i Barentshavet. Det var ventet en utbyggingsplan i desember i år, men nå utsettes dette.

Saken oppdateres.

Det kommer frem i en melding.

Selskapene hadde opprinnelig planer om å levere utbyggingsplan for Wisting-feltet i Barentshavet i desember.

Equinor viser til at investeringen nå er beregnet til å være på 104 milliarder kroner. Selskapet sier at prosjektet har positiv nåverdi før og etter skatt også etter kostnadsøkningen.

Det er en totalvurdering som gjør at investeringen utsettes, ifølge Geir Tungesvik. Han er konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

– I vårt oppdaterte investeringsgrunnlag for prosjektet ser vi at kostnadene har økt på grunn av global inflasjon og kostnadsvekst i leverandørindustrien nasjonalt og internasjonalt. Det er usikkerhet rundt rammebetingelsene for prosjektet og gjennomføringskapasitet i leverandørmarkedet. Basert på en totalvurdering velger vi å utsette investeringsbeslutningen, sier Tungesvik i meldingen.

Selskapet viser til utfordringer med kapasitet og flaskehalser blant levereandører i Norge og utlandet, og at leveransene tar lenger tid enn før.

– Mange har jobbet hardt for å realisere Wisting i henhold til planen, og beslutningen er krevende. Men i dagens leverandørmarked er det riktig å utsette en investeringsbeslutning, for å sikre en økonomisk forsvarlig utbygging og robusthet i gjennomføringen av prosjektet, sier Tungesvik.

Selskapet vil kunne ta en avgjørelse når presset i leverandørmarkedet avtar, og mener at Wisting-prosjektet da vil kunne gjennomføres på en god måte. Nå skal Equinor forsøke å kutte kostnadene på prosjektet, slik det også har gjort i tidligere runder med press i leverandørindustrien og stigende kostnader.

– Dette var gledelig

Miljødirektoratet har tidligere vært kritisk til Equinors konsekvensutredning om Wisting, og mente den var mangelfull. Equinor leverte nylig en tilleggsutredning om prosjektet.

Også miljøbevegelsen har vært kritisk til Wisting-prosjektet, fordi det ligger i sårbare områder og fordi det skal produsere olje og gass helt frem til 2058, åtte år etter at verden etter planen skal være nede i netto nullutslipp.

– Dette var gledelig, sier Bellona-leder Frederic Hauge etter at utsettelsen ble kjent torsdag.

– Dette handler ikke bare om feltets klimautslipp og at det ligger i et sårbart område, men også om at geologiske utfordringer ser ut til å være med på å fordyre prosjektet kraftig. Det er en veldig tynn kappe av fjell over reservoaret, og det gjør det utfordrende, sier Hauge.

Equinor er operatør for Wisting med 35 prosent eierskap. Partnerne er Aker BP med 35 prosent, Petoro med 20 prosent og Inpex Idemitsu Norge med 10 prosent.