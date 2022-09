Jakten på Elon Musk

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Musk kommer! Han lettet nå, og er på vei mot Sola.

En lettkledd E24-kommentator kommer stormende ut av soverommet for å fortelle nyheten. Sindre Heyerdahl har en flyradar-app i hånden som bevis.

Oppladningen til Musk-maraton er i gang.

07.32 – Stavanger

E24 er godt plassert i et innleid hus. Kongen av tek kommer til energi- og oljemessen i Stavanger, og vi har lagt en plan for å få kloa i Tesla-gründeren.

På vei til konferanseområdet trekkes blikket mot en reklameplakat på et busstopp med bilde av Elon Musk og teksten «Musk City». Det lokale elbilladeselskapet Easee har betalt store summer for å sette opp reklameplakater, og har kjørt en stor Twitter-kampanje over flere måneder med formål om å lokke Musk med på en kaffe.

– Han er den personen i verden som har gjort mest for grønn omstilling innen transport. Det føles veldig naturlig å prøve og komme i kontakt med ham, sier talsperson Kenneth Bjerga i Easee.

Kommunikasjonssjef Kenneth Bjerga og kreativ direktør Tommy Ellingsen fra Easee håper på at Musk skal bli fristet til å ta en kaffe med selskapet.

Han vil ikke røpe om hvor mye penger selskapet har brukt på kampanjen, men sier at det «utvilsomt er en solid investering».

– Det er mange som har lyst på hans oppmerksomhet, så når vi først skulle gjøre noe, så ville vi gå utenfor de konvensjonelle rammene, sier Bjerga.

09.57 – Clarion Hotel Energy

Utenfor inngangen til energikonferansen vrimler det av dresskledde folk med hvite ONS-bånd rundt halsen. Det mumles om «Musk» eller «Tesla». Ryktene har begynt å svirre. Han vil ankomme området hvert øyeblikk.

Fem minutter senere svinger to svarte Teslaer inn på konferanseområdet.

Fra bak en trailer kommer en dresskledd Elon Musk. Han går med raske skritt mot hotellet. Journalister og fotografer flokker til, og Musk stopper overraskende opp for å slå av en prat.

Idet han skal svare på første spørsmål, begynner et lokalt orkester å spille Beatles’ «Yesterday».

– Hallo alle sammen. Jeg ser frem til å snakke i dag, sier Musk til en stadig voksende folkemengde.

Elon Musk ankommer energimessen i Stavanger.

På spørsmål om hvorfor Musk har tatt turen til Stavanger, svarer han at han har kommet for å vise takknemlighet til det norske folk. Kanskje ikke så rart ettersom staten har subsidiert elbiler med flere titalls milliarder kroner.

Orkesteret går over til å spille Løvenes konge-sangen «Circle of Life», og Musk babler i vei om at fallende fødselsrater er et stort problem for menneskeheten (selv har han ti barn).

Teslakongen oppfordret blant annet til å lage flere barn. Selv har han ti barn.

– Han er høyere enn jeg trodde, kommer det fra en dresskledd mann med bart.

– Han ser helt lik ut som jeg forestilte meg, kommer det fra en annen.

Folkemengden oppløses og det trekkes inn på hotellet.

Snart vil Musk entre scenen, og ryktene skal ha det til at han har et spesielt budskap til det norske folk.

11.45 – Inne på Clarion Hotel

Applaus fyller rommet. Rundt 920 personer er til stede i salen, og Tesla-sjefen har fått på seg slips for anledningen.

– Jeg vil ikke diskreditere olje og gass. Akkurat nå trenger vi mer, sier han fra scenen.

Budskapene går rett inn hos de norske oljetoppene. Folk nikker anerkjennende.

Ti minutter etter åpningsseansen står fortsatt et hundretalls mennesker utenfor hotellet. Det hviskes om hvor det kan ha blitt av Musk.

Flere sikkerhetsvakter fulgte Musk med argusøyne.

– Vi håper at denne turen til Norge har vist Musk at vi er mer enn en oljenasjon, sier Christine Steinsholt fra Norsk Solar.

Selv mener hun at det er mye snakk om fornybare løsninger på messen, men at grønne selskaper har fått lite plass.

En lokal journalist påpeker at energimessen tross alt fortsatt i stor grad er en oljemesse.

14.14 – Brygga i Stavanger sentrum

Jakten på Musk starter for alvor. Flere enkeltpersoner og selskaper er desperate etter å få tak i ham. Vi blir med et av selskapene, Evoy, på det som starter som en innbringende reise.

Utenfor Redningsselskapet ved oljemuseet står Leif Stravøstrand og en haug med kystvakter for å gjøre seg klare for en eventuell mottagelse.

- Jeg tror faktisk at vi har en god sjans for at han dukker opp, sier Evoy-sjef Leif Stravøstrand. Foto: Jarle Aasland / Stavanger Aftenblad Evoy startet for fire år siden i hjembyen til Stravøstrand, Florø. Nå har selskapet 35 ansatte og planlegger å ta for seg Europa. Foto: Jarle Aasland / Stavanger Aftenblad

For to måneder slapp Stavøstrand en reklamefilm der han inviterer Musk med på verdensrekordforsøk med elbåt-systemet som selskapet hans utvikler.

– Det er viktig å sette den maritime næringens klimautslipp på kartet. Én av tingene vi kan gjøre, er å skape litt blest rundt det.

– Har du hørt fra Musk selv i dag?

– Nei, jeg har ikke snakket med ham direkte. Men jeg har en mellommann som sier at han definitivt er interessert, sier Stravøstrand.

En sikkerhetsvakt dukker opp på brygga og undersøker båten til Stavøstrand. Flere vakter med ørepropper går rundt på brygga. Forventningene stiger. Evoy-sjefen titter konstant på mobilen.

Evoy-grunnlegger Leif Stavøstrand speider etter Musk. – Vi er som han interessert i at ting skal gå i rett retning. Også kan det kanskje være en bonus om vi kan få til et type samarbeid med Tesla på sikt.

Et par karer innen shipping sitter på en seilbåt ved siden av og bivåner oppstyret mens de drikker øl.

– Vi håper Elon kommer forbi her så vi kan invitere han på en øl, sier Are Gråthen, direktør for transportkonsernet Samskips aktiviteter i Norge.

Men Musk dukker ikke opp. Femten minutter senere får Stavøstrand beskjed om at Musk måtte droppe avtalen. Det er på tide å gi opp båteventyret.

17.11 Clarion Hotel Energy

Det sies at Bellona-sjef Frederic Hauge og forlagsredaktør Erling Kagge har et privat møte med Musk i andre etasje på Clarion Hotel Energy. I lobbyen vrimler det av andre kjente fjes som Nina Jensen, Jonas Gahr Støre og Børge Brende.

Journalister står parat med et intenst blikk rettet mot trappen som leder opp mot andre etasje.

Utenfor hotellet står studentene Ravn Engamo, Maolulana-Hamza Yacoub og Anna Hole. Sistnevnte har stått på stedet hvil siden klokken 14.

– Jeg fikk opp håpet da statsminister Jonas Gahr Støre kom ut, sier Hole.

– Alle tenker at han kommer om en halvtime. Vi tør ikke gå i tilfelle han faktisk kommer, sier Yacoub.

De har blitt enige om å holde ut litt til, men de begynner å bli sultne og kalde.

Studentene Anna Hole, Maolulana-Hamza Yacoub og Ravn Engamo sto flere timer i strekk og ventet på Musk.

– Det er spennende å være i nærheten av ham. Det er nesten så man føler at han er i nærheten, sier Yacoub videre.

18.28 Inne på Clarion Hotel Energy

Erling Kagge, Frederic Hauge og Christian Eidem kommer ned fra andre etasje. Sistnevnte skrev visstnok hovedoppgave med Musk på Universitetet i Pennsylvania. De har et fornøyd flir om munnen og setter seg ned for en øl på hotellets restaurant i første etasje.

– Var det bare guttastemning?

– Ja, vi koste oss, sier Frederic Hauge og smiler fornøyd.

Sist Musk var i Stavanger i 2014 tilbrakte han kvelden under dekk på seilbåten til Bellona sammen med Hauge.

Erling Kagge, Frederic Hauge og Christian Eidem drakk øl med Elon Musk på Clarion Hotel Energy.

Ryktene svirrer om at Musk fortsatt er igjen på hotellet. De intense blikkene mot heisen forsetter.

En time senere blir det oppstyr. De to svarte Teslaene har forlatt hotellet. Musk har tydeligvis sneket seg ut bakveien, og ingen fra pressen har fått det med seg. Studentene som har tilbrakt store deler av dagen utenfor hotellet, går skuffet hjemover. Noen journalister kjefter på sikkerhetsvaktene utenfor hotellet for å ikke ha sagt ifra.

Les også Møtte Elon Musk: – Elon er det vi ikke er – et geni

20.30 Sumo Sushi

På Aker BP-festen på Sumo Sushi i Stavanger sentrum er det høy partyfaktor. Oljefolkene er fornøyd med første ONS-dag, og spesielt med Elon Musks budskap om at verden trenger mer olje og gass. Det er et budskap som går rett inn i det norske oljehjertet.

Leif Stravøstrand fra Evoy ringer og forteller at han har kommet seg over skuffelsen. Han fikk satt rekord med elbåten sin, 57,7 knop, og er fornøyd med det.

– Men vi var så nære. Vi fikk først beskjed om han skulle komme, og i femten minutter trodde vi at han faktisk at han skulle komme. Men så fikk vi beskjed om at han ikke kom til å rekke det, og at han hadde trukket seg. Ja ja, sier Stravøstrand over telefon.

Easee har heller ikke hørt noe fra Tesla-sjefen. Klokken 21.53 tikker en melding inn fra selskapets talsperson. «Hei. Da dro Musk hjem i kveld klokken 20:00». Som om E24s utsendte ikke har fått det med seg, der hun har sittet limt til en stol med blikket rettet mot heisen inne på Clarion Hotel i tre timer.

Tirsdag 07.47 – ONS

Slitne oljefolk traver bortover gatene i Stavanger med et anstrengt uttrykk i ansiktet. E24s Sindre Heyerdahl sier at han kjenner på en tomhetsfølelse etter at Musk dro.

– Hvis ikke ONS er godt nok for Musk, så vil ikke jeg være her, sier han.

For å forstå fascinasjonen rundt Musk, tar E24 en telefon til Bjørn Nyland, bedre kjent Teslabjørn. Siden 2013 har Nyland vært en ivrig forkjemper for Tesla, og i dag følger 281.000 mennesker hans Teslatester på YouTube.

– Under finanskrisen holdt Tesla på å gå under, men Musk dro inn private midler for å redde firmaet. Han er ikke så opptatt av å tjene penger, men han har troen på å redde verden, sier han over telefon.

En nyfødt baby har hindret ham i å dra til Stavanger.

Teslabjørn gikk glipp av sjansen til å se Musk live på energimessen.

– Det høres veldig helteaktig ut, men han har jo faktisk bidratt til å utvikle ny teknologi, og han har en brennende lidenskap for å ta alt over på elektrisk drift, sier Nyland videre.

– Det har jo stormet litt rundt Musk de siste årene. Har du endret noe syn på han?

– Det er baksiden av medaljen. Enkelte personligheter har litt sterke meninger om ting. Jeg vil ikke kalle det en skandale, og jeg vil ikke legge meg borti det. Det er noe han gjør selv som individ. Tesla er en stor organisasjon med ulike ledere. Det er ikke Tesla som oppfører seg sånn, det er det Musk selv som gjør, sier han.