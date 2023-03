Dramatisk oljeprisfall på over syv prosent - laveste siden desember 2021

Nedgangen i oljeprisen kommer etter at uroen i banksektoren har blusset opp igjen.

FALLER: Prisen på olje er rundt 74 dollar. Her gigantfeltet Johan Sverdrup.

Investeringsdirektør Halfdan Grangård i Handelsbanken peker at vi har sett tidvis store fall i oljeprisen i denne perioden med uro i banksektoren.

– Man priser inn en større sannsynlighet for at man får en type bankkrise eller at økonomien fryser til, og dermed også den økonomiske aktiviteten og etterspørselen etter olje.

Ett fat nordsjøolje har på det laveste blitt handlet til 71,77 dollar onsdag. Det er en nedgang på 7,41 prosent siden midnatt.

Ikke siden 3. desember 2021 har referanseprisen Brent vært lavere, ifølge tall fra Infront.

– Man frykter at etterspørselen etter olje blir lavere, på grunn av at det kan bli vanskeligere å få lån.

Kraftig børsnedgang i Europa

Nedgangen i oljeprisen kommer med uro på tvers av markedene.

Bankaksjer fortsetter å trekke aksjemarkedet ned. I Europa er den tyske Dax-indeksen ned 2,7 prosent.

På Wall Street er de viktigste aksjeindeksene markant ned i førhandelen.

Markedene fikk en pustepause tirsdag, da børsene steg globalt, men uroen har altså blusset opp igjen onsdag.

Trøbbel for Credit Suisse

På et sårbart tidspunkt i markedene kom det onsdag nedslående nyheter fra den kriserammede sveitsiske banken Credit Suisse.

Den saudiarabiske hovedeieren Saudi National Bank vil ikke skyte inn mer penger.

Det skjer etter at eierandelen til Saudi National Bank i Credit Suisse har mistet mer enn en tredjedel av markedsverdien de siste tre månedene, skriver Bloomberg.